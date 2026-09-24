Наушники Redragon LAMIA 2 белая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
670
Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая
Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая Redragon Lamia 2 - стильная гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, мягкими охватывающими амбушюрами и яркой светодиодной подсветкой. Подставка для наушников в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая Redragon Lamia 2 - стильная гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, мягкими охватывающими амбушюрами и яркой светодиодной подсветкой. Подставка для наушников в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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