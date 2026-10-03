Наушники uBear Play 2 Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 1 795 руб.
В наличии
Код товара: 296492
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 790 руб.
1 795 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
2.5
Время работы (с зарядным кейсом)
8
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Наушники uBear Play 2 Black
Наслаждайтесь полной свободой действий со стильными беспроводными наушниками uBear PLAY 2 с технологией True Wireless, не расставаясь с любимой музыкой. Улучшенные характеристики динамиков позволяют наслаждаться по-настоящему глубокими басами и объёмным звучанием, несмотря на суперкомпактный размер. Обновлённый процессор с Bluetooth 5.0 не только позволяет слышать собеседника при разговоре в двух наушниках, но и увеличивает скорость соединения, обеспечивает надёжное бесперебойное подключение к смартфону. Время работы наушников в автономном режиме достигает 4 часов, а компактный зарядный кейс обеспечивает до 3 полноценных циклов перезарядки наушников, где бы вы не находились.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
2.5
Время работы (с зарядным кейсом)
8
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Наслаждайтесь полной свободой действий со стильными беспроводными наушниками uBear PLAY 2 с технологией True Wireless, не расставаясь с любимой музыкой. Улучшенные характеристики динамиков позволяют наслаждаться по-настоящему глубокими басами и объёмным звучанием, несмотря на суперкомпактный размер. Обновлённый процессор с Bluetooth 5.0 не только позволяет слышать собеседника при разговоре в двух наушниках, но и увеличивает скорость соединения, обеспечивает надёжное бесперебойное подключение к смартфону. Время работы наушников в автономном режиме достигает 4 часов, а компактный зарядный кейс обеспечивает до 3 полноценных циклов перезарядки наушников, где бы вы не находились.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники uBear Play 2 Black – стоимость товара 1790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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