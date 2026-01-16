Наушники A4Tech Bloody M30 белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
В наличии
Код товара: 539467
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
300
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M30 белый
Bluetooth-наушники с микрофоном, вставные (затычки), частотный диапазон: 20 - 20000 Гц, время работы 4 ч
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Развернуть
Страна производитель
Китай
Bluetooth-наушники с микрофоном, вставные (затычки), частотный диапазон: 20 - 20000 Гц, время работы 4 ч
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, немного больше боссов чем нужно. кейс неудобный
Достоинства:
Комментарий:
у меня были такие, потерял один наушник. Качеством доволен, заказал такие же. Супер, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже не первый раз. Цена и качество стоит этих денег
Достоинства:
Комментарий:
пришли не того цвета, пользуюсь больше трёх месяцев, держаться нормально, звук приемлемый
Достоинства:
Комментарий:
качество звука прекрасное, дизайн и удобство тоже на высоте, жаль что правый наушник отказался работать спустя полгода после приобретения
Достоинства:
Комментарий:
Звук заторможенный не держит заряд может просто так выключаться
Достоинства:
Комментарий:
звук звучит звучно поэтому я считаю что 5 звезд звучит весьма обоснованно.
Достоинства:
Комментарий:
почему то пришли наушники не совсем те как на фото у продавца, заказывала красные с черным, коробочка вроде такая а вот наушники не с краской рукой а с черной. Прилагаю фото.
Достоинства:
Комментарий:
на карточке товара одно, по факту другое. кейс и наушники без красной ладошки, но внутри кейс красный, короче какие-то не понятки, поэтому -1 звезда. звук норм, подключились быстро, работают.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, пользуюсь уже пол года, и они ни разу не подводили. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
щикааарно.басы на уровне.громкость присутствует. единственное что озадачило это то что левый наушник через минут 30 сказал \"Лоу батери\"...(надеюсь это одноразовая акция)
Достоинства:
Комментарий:
Ушки хорошие, рабочие, но к сожалению пришли в другом цвете.
Достоинства:
Комментарий:
Микрофон отстой, либо орать приходиться либо вообще не слышат, через 2 месяца использования левый наушник перестал держать заряд с трудом на час хватает
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги хорошие наушники. Звук чистый. Легкие, видимо пластик дешевый, т.к. на ощупь не airpods конечно Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Использую больше месяца. Аккомуляторы норм. Звук хороший. В ощем, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Периодически замолкают на доли секунд. Разрыв соединентя не говорят. Бывает это эпизодически. Не понятно, может, дело в телефоне иои плеере. Но не очень приятная особенность . Из приятного, постирала один наушник в стиралке)) работает как ни в чем ни бывало.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне приличные наушники! Басы присутствуют, звук чистый. В общем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Если и заказывать такие наушники, то лучше у другого продавца
Достоинства:
Комментарий:
Правое ухо играет чуть тише, но привыкаешь достаточно быстро. Особой проблемы не доставляет
Наушники A4Tech Bloody M30 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody M30 белый
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, немного больше боссов чем нужно. кейс неудобный
Достоинства:
Комментарий:
у меня были такие, потерял один наушник. Качеством доволен, заказал такие же. Супер, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже не первый раз. Цена и качество стоит этих денег
Достоинства:
Комментарий:
пришли не того цвета, пользуюсь больше трёх месяцев, держаться нормально, звук приемлемый
Достоинства:
Комментарий:
качество звука прекрасное, дизайн и удобство тоже на высоте, жаль что правый наушник отказался работать спустя полгода после приобретения
Достоинства:
Комментарий:
Звук заторможенный не держит заряд может просто так выключаться
Достоинства:
Комментарий:
звук звучит звучно поэтому я считаю что 5 звезд звучит весьма обоснованно.
Достоинства:
Комментарий:
почему то пришли наушники не совсем те как на фото у продавца, заказывала красные с черным, коробочка вроде такая а вот наушники не с краской рукой а с черной. Прилагаю фото.
Достоинства:
Комментарий:
на карточке товара одно, по факту другое. кейс и наушники без красной ладошки, но внутри кейс красный, короче какие-то не понятки, поэтому -1 звезда. звук норм, подключились быстро, работают.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, пользуюсь уже пол года, и они ни разу не подводили. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
щикааарно.басы на уровне.громкость присутствует. единственное что озадачило это то что левый наушник через минут 30 сказал \"Лоу батери\"...(надеюсь это одноразовая акция)
Достоинства:
Комментарий:
Ушки хорошие, рабочие, но к сожалению пришли в другом цвете.
Достоинства:
Комментарий:
Микрофон отстой, либо орать приходиться либо вообще не слышат, через 2 месяца использования левый наушник перестал держать заряд с трудом на час хватает
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги хорошие наушники. Звук чистый. Легкие, видимо пластик дешевый, т.к. на ощупь не airpods конечно Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Использую больше месяца. Аккомуляторы норм. Звук хороший. В ощем, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Периодически замолкают на доли секунд. Разрыв соединентя не говорят. Бывает это эпизодически. Не понятно, может, дело в телефоне иои плеере. Но не очень приятная особенность . Из приятного, постирала один наушник в стиралке)) работает как ни в чем ни бывало.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне приличные наушники! Басы присутствуют, звук чистый. В общем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Если и заказывать такие наушники, то лучше у другого продавца
Достоинства:
Комментарий:
Правое ухо играет чуть тише, но привыкаешь достаточно быстро. Особой проблемы не доставляет