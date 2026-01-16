Top.Mail.Ru
Наушники A4Tech Bloody M30 белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники A4Tech Bloody M30 белый

19 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Наушники A4Tech Bloody M30 белый - фото 1
Наушники A4Tech Bloody M30 белый - фото 2
Наушники A4Tech Bloody M30 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Bloody M30 белый - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody M30 белый - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody M30 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539467
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech Bloody M30 белый
2 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
300

Описание товара Наушники A4Tech Bloody M30 белый

Bluetooth-наушники с микрофоном, вставные (затычки), частотный диапазон: 20 - 20000 Гц, время работы 4 ч

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody M30 белый

Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, немного больше боссов чем нужно. кейс неудобный
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Юрий З.

Достоинства:


Комментарий:
у меня были такие, потерял один наушник. Качеством доволен, заказал такие же. Супер, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже не первый раз. Цена и качество стоит этих денег
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришли не того цвета, пользуюсь больше трёх месяцев, держаться нормально, звук приемлемый
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
качество звука прекрасное, дизайн и удобство тоже на высоте, жаль что правый наушник отказался работать спустя полгода после приобретения
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Дарья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Звук заторможенный не держит заряд может просто так выключаться
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
звук звучит звучно поэтому я считаю что 5 звезд звучит весьма обоснованно.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
почему то пришли наушники не совсем те как на фото у продавца, заказывала красные с черным, коробочка вроде такая а вот наушники не с краской рукой а с черной. Прилагаю фото.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
на карточке товара одно, по факту другое. кейс и наушники без красной ладошки, но внутри кейс красный, короче какие-то не понятки, поэтому -1 звезда. звук норм, подключились быстро, работают.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, пользуюсь уже пол года, и они ни разу не подводили. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Фёдор К.

Достоинства:


Комментарий:
щикааарно.басы на уровне.громкость присутствует. единственное что озадачило это то что левый наушник через минут 30 сказал \"Лоу батери\"...(надеюсь это одноразовая акция)
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Феликс

Достоинства:


Комментарий:
Ушки хорошие, рабочие, но к сожалению пришли в другом цвете.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Микрофон отстой, либо орать приходиться либо вообще не слышат, через 2 месяца использования левый наушник перестал держать заряд с трудом на час хватает
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги хорошие наушники. Звук чистый. Легкие, видимо пластик дешевый, т.к. на ощупь не airpods конечно Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Использую больше месяца. Аккомуляторы норм. Звук хороший. В ощем, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Мария Майорова

Достоинства:


Комментарий:
Периодически замолкают на доли секунд. Разрыв соединентя не говорят. Бывает это эпизодически. Не понятно, может, дело в телефоне иои плеере. Но не очень приятная особенность . Из приятного, постирала один наушник в стиралке)) работает как ни в чем ни бывало.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне приличные наушники! Басы присутствуют, звук чистый. В общем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Если и заказывать такие наушники, то лучше у другого продавца
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Правое ухо играет чуть тише, но привыкаешь достаточно быстро. Особой проблемы не доставляет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth-наушники с микрофоном, вставные (затычки), частотный диапазон: 20 - 20000 Гц, время работы 4 ч
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, немного больше боссов чем нужно. кейс неудобный
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Юрий З.

Достоинства:


Комментарий:
у меня были такие, потерял один наушник. Качеством доволен, заказал такие же. Супер, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже не первый раз. Цена и качество стоит этих денег
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришли не того цвета, пользуюсь больше трёх месяцев, держаться нормально, звук приемлемый
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
качество звука прекрасное, дизайн и удобство тоже на высоте, жаль что правый наушник отказался работать спустя полгода после приобретения
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Дарья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Звук заторможенный не держит заряд может просто так выключаться
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
звук звучит звучно поэтому я считаю что 5 звезд звучит весьма обоснованно.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
почему то пришли наушники не совсем те как на фото у продавца, заказывала красные с черным, коробочка вроде такая а вот наушники не с краской рукой а с черной. Прилагаю фото.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
на карточке товара одно, по факту другое. кейс и наушники без красной ладошки, но внутри кейс красный, короче какие-то не понятки, поэтому -1 звезда. звук норм, подключились быстро, работают.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, пользуюсь уже пол года, и они ни разу не подводили. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Фёдор К.

Достоинства:


Комментарий:
щикааарно.басы на уровне.громкость присутствует. единственное что озадачило это то что левый наушник через минут 30 сказал \"Лоу батери\"...(надеюсь это одноразовая акция)
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Феликс

Достоинства:


Комментарий:
Ушки хорошие, рабочие, но к сожалению пришли в другом цвете.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Микрофон отстой, либо орать приходиться либо вообще не слышат, через 2 месяца использования левый наушник перестал держать заряд с трудом на час хватает
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги хорошие наушники. Звук чистый. Легкие, видимо пластик дешевый, т.к. на ощупь не airpods конечно Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Использую больше месяца. Аккомуляторы норм. Звук хороший. В ощем, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Мария Майорова

Достоинства:


Комментарий:
Периодически замолкают на доли секунд. Разрыв соединентя не говорят. Бывает это эпизодически. Не понятно, может, дело в телефоне иои плеере. Но не очень приятная особенность . Из приятного, постирала один наушник в стиралке)) работает как ни в чем ни бывало.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2024
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне приличные наушники! Басы присутствуют, звук чистый. В общем рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2024
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Если и заказывать такие наушники, то лучше у другого продавца
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Правое ухо играет чуть тише, но привыкаешь достаточно быстро. Особой проблемы не доставляет


Наушники A4Tech Bloody M30 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...