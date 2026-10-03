Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
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Характеристики
Описание товара Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
Проводные наушники Sennheiser;EPOS PC 5 CHAT оснащены микрофоном с подвижным креплением, что позволит им выполнять функцию гарнитуры. Микрофон обладает высокой чувствительностью (-40 дБ) и функцией шумоподавления. Это позволит избежать искажения голоса при общении. Наушники надежно удерживаются за счет удобного оголовья. Открытое акустическое оформление наушников предполагает более натуральное звучание. Кроме того, вы будете частично слышать звуки извне, что делает использование наушников безопасными (особенно на улице). Проводные наушники Sennheiser;EPOS PC 5 CHAT имеют динамические излучатели с чувствительной мембраной (95 дБ). В них вы сможете услышать все оттенки звучания, ведь диапазон воспроизводимых частот колеблется от 42 до 17000 дБ. Параметр сопротивления в 32 Ом указывает на то, что в таких наушниках можно хорошо различить разные частоты даже на небольшой громкости. У наушников довольно длинный кабель (2 м) с прямым штекером. А это значит, что они будут удобны для работы и подключения к компьютеру.
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Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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