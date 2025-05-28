Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники собраны нормально не хлипкие звук четкий лучше чем я ожидал , мои ожидания оправдали !
Достоинства:
Комментарий:
выглядят не хлипкими. звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнку понравились наушники! До этого была 510 модель... Это 520... замеченные изменения - сразу при подключении предложили установить своё приложение... озвучивание на русском языке... короче класс!
Достоинства:
Комментарий:
качество и звук как всегда на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Брала больше месяца назад , отлично работает , хороший звук , отлично держит зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Цена-Качество! Быстро пришли.
Достоинства:
Комментарий:
Брал ребенку ему хорошо. На взрослого человека как по мне сильно давит.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные , единственно размер самих динамиков маловат
Достоинства:
Комментарий:
удобные, звук чистый, приятно слушать музыку, можно настроить под себя, не зря заказал, всё качественно
Достоинства:
Комментарий:
добротные наушники. громкие. заряд держат долго
Достоинства:
Комментарий:
Советую к покупке. Понравилось всё: доставка, упаковка, качество наушников, простота использования, качество звука. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! И звук такой же!
Достоинства:
Комментарий:
Опять буду хвалить эту марку! Супер звук, супер герметизация от внешних звуков! Обожаю JBL!!! И не очень дорого! Оно того стоит! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук, удобные в управлении
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо слышимость хорошая. единственные ушки наушников маленькие оказались внимательно не посмотрела а так я довольна заказом, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень похоже что оригинальные. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
наушники шикарные, звук хороший (огромный плюс, что можно настроить под себя басы через приложение). давно хотела эту линейку наушников, не жалею!!
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные,покупаю 2 раз,все нравится упаковано хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Детям нравится) зарядка держится фантастически
Достоинства:
Комментарий:
Супер, сын доволен, брали на подарок! Оригинал- качество! Приложение сразу установилось
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хороший, наушники легкие
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, сыну очень понравились. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел целым, хорошо упакованным. Наушники выглядят классно, звучат очень хорошо. В соотношении цена-качество, эти наушники однозначно очень хороши. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли быстро, на вид хорошего качества и звук хороший, расстроен что маленький диаметр самого наушника это скорее не дефект а личное восприятие.
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, подарок очень понравился. хорошее качество и отличный звук
Достоинства:
Комментарий:
Наушники удобные голову не сжимают , звук удовлетворительный, покупалось в подарок ребенку ! В целом продуктом довольны !
Достоинства:
Комментарий:
могу отметить что по сравнению с 500ВТ они тише, но звук лучше. И ещё от долгого использования болять уши и макушка тк они давят на уши и голову, но это скорее всего пройдёт тк они растянуться
Достоинства:
Комментарий:
дорого не знаю оригинал или нет красная цена 1200
Достоинства:
Комментарий:
спокойно(и очень долго без зарядки) носить их вполне себе можно звук достойный но не то что бы вау,да и для людей кто любит что бы музыка прям била по ушам эти наушники точно не падают,как изза самих динамиков так и их качества
Достоинства:
Комментарий:
хорошь бесят батарею долго держат
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники! правда давят при долгой носке
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, звук басы приятные. P.S. Хожу уже пол года в них и буквально недавно появилась проблема что аккумулятор не стал заряжаться(возможно из-за того что редко заряжал) и мигал красным на зарядке. Разобрал левый наушник (там находится аккумулятор) отсоединил штекер и снова подсоединил и заработало
Достоинства:
Комментарий:
Огонь для своей цены. качество звучания очень достойное.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление: Наушники определенно стоят своей цены. Звук на высоте, но сравнивая с JBL TUNE 500BT(их брал в 2020 году с ценой примерно 1500-2000руб.), звук лучше раза в 1,5. Больших различий прям нет в области внешнего вида, помимо того, что вкладки у новой модели глянцевые. Заказал по причине того что предыдущие сломались.В подлинности товара не сомневаюсь, к приложению JBL Headphones подключились без проблем, штрих коды на коробке наушников присутствуют, также есть штрих код о транспортировке в Россию, но он почему-то наклеен поверх оригинальных штрих кодов. Через месяц дополню свой отзыв, чтоб написать больше подробностей. Короче, советую всем! Доп. инф.: Наушники пришли уже заряженные на 80% Кабель type-c длинной (не точно) 260мм. *Дополнение спустя 1,5 месяца активного пользователя*: Свое мнение на счёт наушников я не поменял, такие же удобные как и вначале. Спустя время наушники принимают форму головы, и из за этого они не давят на уши(исключая первую неделю носки, но это сильно не ощущается если не носить их больше 5-6 часов). Зарядку держат ощутимо не побоюсь этого слова, долго, даже очень. Заряжаю раз в 5 дней, если не реже. Насчёт приложения и настройки, это что-то с чем-то, настройка эквалайзера открывает массу возможностей (конечно если правильно настроить), и звучание становится насыщенное раза в 1,5 от исходного. Не жалею что купил. Амбушюры и прокладка подголовника наушников достаточно приятные на ощупь, но до момента когда от них начинают болеть раковины ушей от долгой носки. Короче: своего мнения я не изменил, носить можно смело.
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники собраны нормально не хлипкие звук четкий лучше чем я ожидал , мои ожидания оправдали !
Достоинства:
Комментарий:
выглядят не хлипкими. звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Ребёнку понравились наушники! До этого была 510 модель... Это 520... замеченные изменения - сразу при подключении предложили установить своё приложение... озвучивание на русском языке... короче класс!
Достоинства:
Комментарий:
качество и звук как всегда на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Брала больше месяца назад , отлично работает , хороший звук , отлично держит зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Цена-Качество! Быстро пришли.
Достоинства:
Комментарий:
Брал ребенку ему хорошо. На взрослого человека как по мне сильно давит.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные , единственно размер самих динамиков маловат
Достоинства:
Комментарий:
удобные, звук чистый, приятно слушать музыку, можно настроить под себя, не зря заказал, всё качественно
Достоинства:
Комментарий:
добротные наушники. громкие. заряд держат долго
Достоинства:
Комментарий:
Советую к покупке. Понравилось всё: доставка, упаковка, качество наушников, простота использования, качество звука. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! И звук такой же!
Достоинства:
Комментарий:
Опять буду хвалить эту марку! Супер звук, супер герметизация от внешних звуков! Обожаю JBL!!! И не очень дорого! Оно того стоит! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук, удобные в управлении
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо слышимость хорошая. единственные ушки наушников маленькие оказались внимательно не посмотрела а так я довольна заказом, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Очень похоже что оригинальные. Качество на высоте.
Достоинства:
Комментарий:
наушники шикарные, звук хороший (огромный плюс, что можно настроить под себя басы через приложение). давно хотела эту линейку наушников, не жалею!!
Достоинства:
Комментарий:
наушники отличные,покупаю 2 раз,все нравится упаковано хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Детям нравится) зарядка держится фантастически
Достоинства:
Комментарий:
Супер, сын доволен, брали на подарок! Оригинал- качество! Приложение сразу установилось
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хороший, наушники легкие
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, сыну очень понравились. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел целым, хорошо упакованным. Наушники выглядят классно, звучат очень хорошо. В соотношении цена-качество, эти наушники однозначно очень хороши. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли быстро, на вид хорошего качества и звук хороший, расстроен что маленький диаметр самого наушника это скорее не дефект а личное восприятие.
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, подарок очень понравился. хорошее качество и отличный звук
Достоинства:
Комментарий:
Наушники удобные голову не сжимают , звук удовлетворительный, покупалось в подарок ребенку ! В целом продуктом довольны !
Достоинства:
Комментарий:
могу отметить что по сравнению с 500ВТ они тише, но звук лучше. И ещё от долгого использования болять уши и макушка тк они давят на уши и голову, но это скорее всего пройдёт тк они растянуться
Достоинства:
Комментарий:
дорого не знаю оригинал или нет красная цена 1200
Достоинства:
Комментарий:
спокойно(и очень долго без зарядки) носить их вполне себе можно звук достойный но не то что бы вау,да и для людей кто любит что бы музыка прям била по ушам эти наушники точно не падают,как изза самих динамиков так и их качества
Достоинства:
Комментарий:
хорошь бесят батарею долго держат
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники! правда давят при долгой носке
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, звук басы приятные. P.S. Хожу уже пол года в них и буквально недавно появилась проблема что аккумулятор не стал заряжаться(возможно из-за того что редко заряжал) и мигал красным на зарядке. Разобрал левый наушник (там находится аккумулятор) отсоединил штекер и снова подсоединил и заработало
Достоинства:
Комментарий:
Огонь для своей цены. качество звучания очень достойное.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление: Наушники определенно стоят своей цены. Звук на высоте, но сравнивая с JBL TUNE 500BT(их брал в 2020 году с ценой примерно 1500-2000руб.), звук лучше раза в 1,5. Больших различий прям нет в области внешнего вида, помимо того, что вкладки у новой модели глянцевые. Заказал по причине того что предыдущие сломались.В подлинности товара не сомневаюсь, к приложению JBL Headphones подключились без проблем, штрих коды на коробке наушников присутствуют, также есть штрих код о транспортировке в Россию, но он почему-то наклеен поверх оригинальных штрих кодов. Через месяц дополню свой отзыв, чтоб написать больше подробностей. Короче, советую всем! Доп. инф.: Наушники пришли уже заряженные на 80% Кабель type-c длинной (не точно) 260мм. *Дополнение спустя 1,5 месяца активного пользователя*: Свое мнение на счёт наушников я не поменял, такие же удобные как и вначале. Спустя время наушники принимают форму головы, и из за этого они не давят на уши(исключая первую неделю носки, но это сильно не ощущается если не носить их больше 5-6 часов). Зарядку держат ощутимо не побоюсь этого слова, долго, даже очень. Заряжаю раз в 5 дней, если не реже. Насчёт приложения и настройки, это что-то с чем-то, настройка эквалайзера открывает массу возможностей (конечно если правильно настроить), и звучание становится насыщенное раза в 1,5 от исходного. Не жалею что купил. Амбушюры и прокладка подголовника наушников достаточно приятные на ощупь, но до момента когда от них начинают болеть раковины ушей от долгой носки. Короче: своего мнения я не изменил, носить можно смело.