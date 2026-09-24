Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702320
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х17х9
Вес, г.
320
Описание товара Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C)
Наушники QCY H3 Lite представляют собой беспроводное устройство, которое обеспечивает высокое качество звука и комфорт при использовании. Они оснащены Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашим устройством.
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Наушники QCY H3 Lite представляют собой беспроводное устройство, которое обеспечивает высокое качество звука и комфорт при использовании. Они оснащены Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашим устройством.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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