Top.Mail.Ru
Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 1
Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 2
Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 3
Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 4
Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 5
Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 1
  • Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 2
  • Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 3
  • Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 4
  • Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 5
  • Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702320
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
17х17х9
Вес, г.
320

Описание товара Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C)

Наушники QCY H3 Lite представляют собой беспроводное устройство, которое обеспечивает высокое качество звука и комфорт при использовании. Они оснащены Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашим устройством.

Отзывы о товаре Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
QCY
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники QCY H3 Lite представляют собой беспроводное устройство, которое обеспечивает высокое качество звука и комфорт при использовании. Они оснащены Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное и быстрое соединение с вашим устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники QCY H3 Lite Black (BH24H3C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...