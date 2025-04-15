Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat
Наушники Epos — это высококачественное аудио-устройство, разработанное для обеспечения превосходного звучания и максимального комфорта во время использования. Эти накладные наушники выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальным аксессуаром, который подойдет как для дома, так и для офиса. Благодаря проводному подключению через разъем jack 3.5 mm, наушники Epos обеспечивают стабильное соединение и передачу звука без потерь качества. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу движения и удобство использования с различными устройствами. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их не только для прослушивания музыки, но и для телефонных разговоров, участия в видеоконференциях или гейминге. Бренд Epos славится своим вниманием к деталям и качеством продукции, что делает данные наушники отличным выбором для ценителей чистого и насыщенного звука.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 600 руб.650 руб. в СплитНаушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл.
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитНаушники Redragon LAMIA 2 белая
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитНаушники Realme Buds T310, черный
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитНаушники Realme Buds T310, белый
-
В наличииЦена 2 650 руб. 3 690 руб.663 руб. в СплитГарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLK) Black
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G570 черный/серый
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G575 черный (G575 USB/ BLACK)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G575 серый
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитНаушники Sennheiser Epos PC 3 CHAT black (1000430/504195)
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTPUREU) Purple
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитНаушники Koss KSC-75 1.2м черный (15102070)
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, от ранних Sennheiser pc chat 5 отличаются только логотипом, в остальном такие же внешне и по качеству. Удобные, звук и микрофон хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Все как в описании. Спасибо!
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser Epos PC 5 chat
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, от ранних Sennheiser pc chat 5 отличаются только логотипом, в остальном такие же внешне и по качеству. Удобные, звук и микрофон хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Все как в описании. Спасибо!