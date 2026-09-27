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Наушники A4Tech Bloody GR230 купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody GR230

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Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 20
Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
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  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 10
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  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 12
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 13
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 14
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 15
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 16
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 17
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 18
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 19
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 20
  • Наушники A4Tech Bloody GR230 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613244
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
аудиокабель 3.5 мм: 150 см, кабель-удлинитель для док-станции: 130 см
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
40
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
697

Описание товара Наушники A4Tech Bloody GR230

Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody GR230 – модель с поддержкой двух видов беспроводного подключения, благодаря которым ее можно использовать не только со стационарными компьютерами, но и с различными мобильными устройствами. Радиоканал 2.4 ГГц и передовой стандарт Bluetooth 5.2 гарантируют стабильную связь и низкую задержку, что особенно актуально при прохождении игр. Даже если встроенный аккумулятор наушников неожиданно разрядился, классическое проводное подключение при помощи штекера 3.5 mm jack придет на выручку. Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody GR230 оснащена мощными динамиками с уникальной лазерной обработкой мембраны, благодаря которой обеспечивается точность воспроизведения звука и четкий бас. Общение с тиммейтами сопровождается естественной передачей вашего голоса за счет наличия системы шумоподавления у всенаправленного микрофона. Чтобы в наушниках было комфортно находиться часами напролет, имеются большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 40 часов автономной работы гарнитуры.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody GR230




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
аудиокабель 3.5 мм: 150 см, кабель-удлинитель для док-станции: 130 см
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Развернуть
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
40
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody GR230 – модель с поддержкой двух видов беспроводного подключения, благодаря которым ее можно использовать не только со стационарными компьютерами, но и с различными мобильными устройствами. Радиоканал 2.4 ГГц и передовой стандарт Bluetooth 5.2 гарантируют стабильную связь и низкую задержку, что особенно актуально при прохождении игр. Даже если встроенный аккумулятор наушников неожиданно разрядился, классическое проводное подключение при помощи штекера 3.5 mm jack придет на выручку. Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody GR230 оснащена мощными динамиками с уникальной лазерной обработкой мембраны, благодаря которой обеспечивается точность воспроизведения звука и четкий бас. Общение с тиммейтами сопровождается естественной передачей вашего голоса за счет наличия системы шумоподавления у всенаправленного микрофона. Чтобы в наушниках было комфортно находиться часами напролет, имеются большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 40 часов автономной работы гарнитуры.
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Отзывы


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