Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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