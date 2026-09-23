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Наушники JBL Wave 200TWS черные купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Wave 200TWS черные

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Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 1
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 2
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 3
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 4
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 5
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 6
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 7
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 8
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 9
Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 1
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 2
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 3
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 4
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 5
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 6
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 7
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 8
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 9
  • Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
2 790 руб.  5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503680
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
120

Описание товара Наушники JBL Wave 200TWS черные

С JBL музыка лучше. И ваш день тоже. Прочувствуйте звук с глубокими басами и сделайте свой день ярче благодаря 8ми мм излучателям. Заряда наушников хватает на 5 часов и еще 15 часов в чехле. С JBL Wave 200TWS вы сможете веселиться до упада. Теперь вы можете принимать звонки или слушать музыку с любого наушника (или обоих) благодаря технологии независимого подключения. Выберите наушник, а другой оставьте в чехле, чтобы он не разрядился.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave 200TWS черные




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
С JBL музыка лучше. И ваш день тоже. Прочувствуйте звук с глубокими басами и сделайте свой день ярче благодаря 8ми мм излучателям. Заряда наушников хватает на 5 часов и еще 15 часов в чехле. С JBL Wave 200TWS вы сможете веселиться до упада. Теперь вы можете принимать звонки или слушать музыку с любого наушника (или обоих) благодаря технологии независимого подключения. Выберите наушник, а другой оставьте в чехле, чтобы он не разрядился.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Wave 200TWS черные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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