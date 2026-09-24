Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
В наличии
Код товара: 702313
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2 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
565
Описание товара Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP)
**Наушники WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP** Откройте для себя мир кристально чистого звука с наушниками WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP! **Особенности:** * **Подключение:** [тип подключения]. Погрузитесь в атмосферу любимых мелодий, фильмов и игр с наушниками WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP. Благодаря качественному звуку и удобному дизайну эти наушники станут вашим незаменимым спутником в повседневной жизни. Выбирайте WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP и наслаждайтесь каждым моментом, проведённым с музыкой!
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
**Наушники WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP** Откройте для себя мир кристально чистого звука с наушниками WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP! **Особенности:** * **Подключение:** [тип подключения]. Погрузитесь в атмосферу любимых мелодий, фильмов и игр с наушниками WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP. Благодаря качественному звуку и удобному дизайну эти наушники станут вашим незаменимым спутником в повседневной жизни. Выбирайте WRL ROS-ME01 WHITE 5504ABGP и наслаждайтесь каждым моментом, проведённым с музыкой!
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Honor Choice Headphones White (5504ABGP) - по цене 2910 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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