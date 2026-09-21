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Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) купить с доставкой в Москве
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Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)

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Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 1
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 2
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 3
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 4
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 5
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 6
Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 1
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 2
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 3
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 4
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 5
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 6
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702310
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)
3 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
565

Описание товара Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)

Беспроводные/проводные наушники Honor Choice Headphones Pro с сертификацией Hi-Res воспроизводят аудио высокой четкости. Они представлены в черном цвете. Технология адаптивного шумоподавления до 40 дБ заглушает отвлекающие звуки в шумной обстановке. Три микрофона точно передают голос при разговорах. Режим с низкой задержкой звука обеспечивает комфорт в играх. Время работы наушников без подзарядки составляет 80 часов.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные/проводные наушники Honor Choice Headphones Pro с сертификацией Hi-Res воспроизводят аудио высокой четкости. Они представлены в черном цвете. Технология адаптивного шумоподавления до 40 дБ заглушает отвлекающие звуки в шумной обстановке. Три микрофона точно передают голос при разговорах. Режим с низкой задержкой звука обеспечивает комфорт в играх. Время работы наушников без подзарядки составляет 80 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники Honor Choice Headphones Pro Black (5504ABGQ) - по цене 3070 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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