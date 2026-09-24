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Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 купить с доставкой в Москве
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Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000

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Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 1
Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 2
Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 3
Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 4
Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 5
Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 1
  • Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 2
  • Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 3
  • Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 4
  • Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 5
  • Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
3 380 руб.  7 890 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000
3 380 руб. -57%
7 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000

Представляем наушники Creative – идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном сером цвете, подчеркивающем их современный облик. Они оснащены встроенным микрофоном, который обеспечивает четкую передачу голоса во время звонков или видеоконференций. Поддержка технологии Apt-X гарантирует высококачественное беспроводное аудио при использовании Bluetooth-соединения, сохраняя все нюансы звука без задержек и искажений. Активная система шумоподавления обеспечивает погружение в мир музыки, надежно блокируя внешние шумы и создавая идеальные условия для прослушивания в любых условиях. Наушники Creative оснащены прочной конструкцией, однако они не имеют складной функции, что делает их более устойчивыми и долговечными. Отсутствие проводов добавляет удобства, позволяя свободно передвигаться без ограничений. Эти беспроводные наушники от Creative – отличный выбор для тех, кто ценит качество звука, современный дизайн и надежность!

Отзывы о товаре Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем наушники Creative – идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти внутриканальные наушники выполнены в элегантном сером цвете, подчеркивающем их современный облик. Они оснащены встроенным микрофоном, который обеспечивает четкую передачу голоса во время звонков или видеоконференций. Поддержка технологии Apt-X гарантирует высококачественное беспроводное аудио при использовании Bluetooth-соединения, сохраняя все нюансы звука без задержек и искажений. Активная система шумоподавления обеспечивает погружение в мир музыки, надежно блокируя внешние шумы и создавая идеальные условия для прослушивания в любых условиях. Наушники Creative оснащены прочной конструкцией, однако они не имеют складной функции, что делает их более устойчивыми и долговечными. Отсутствие проводов добавляет удобства, позволяя свободно передвигаться без ограничений. Эти беспроводные наушники от Creative – отличный выбор для тех, кто ценит качество звука, современный дизайн и надежность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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