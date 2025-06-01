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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black

17 Отзывы
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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 1
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 2
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 3
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 4
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 5
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 6
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 7
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 8
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 9
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 10
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 11
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 12
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 13
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 14
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 15
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 1
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 2
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 3
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 4
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 5
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 6
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 7
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 8
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 9
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 10
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 11
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 12
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 13
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 14
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 15
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
3 800 руб.  10 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613854
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
440

Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black

Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Похожи на оригинал, мне кажутся тихие, другим не кажется, говорят норм
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку понравились. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Когда покупали наушники боялись, что по качеству не очень по итогу получила оригинальные наушники по хорошей цене цвет великолепный, мне нравится разговаривала по телефону, качество звука огонь и меня слышно было отлично спасибо большое продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анонимный

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок, пункт выдачи указал близлежащую к имениннику, друзья забрали с помощью штрих-кода, сюрприз удался, сами наушники Топ за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вика Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, до этого были модель 520ВТ, очень уж нравились, но их время пришло к концу, ребенок их мне сломал, давно хотела себе новые, остановилась на этой модели Звук приятный, басы хорошие, пока не привычно, так как ходила с маленькими наушниками Пока не проверяла на оригинал, но думаю что это ориг, в приложении нашлись моментально, можно настроить звук Надеюсь прослужат долго! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники просто бомба, советую!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Тимур П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники , заряд держат отлично , при установки приложения можно поменять язык оповещения на русский , звучание тоже не плохое .
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер. Звук просто офигенный, сами наушники качественные , цвет бомба
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, сын доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество звука отличное, только не хватает громкости. Оригинал мне кажется
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Анна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные , бегать в них удобно, комфортно, не сползают и не подпрыгивают. Звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасные наушники оригинальные но амбюшуры не очень понравились не пропускают звук
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Степан И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл все нормально. Всё что заявлено работает, ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Дина К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники выбирала для девочки 10 лет. В подарок на окончание учебного года. Мне лично звук очень понравился Надеюсь прослужат долго. К айфону подключаются моментально. Не понравилась упаковка. Положили бы хотя бы в пакет. Коробка пришла в одной бумажке!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
супер качество нечего тут говорить
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
звук отличный , микрофон работает не четко , батарею держит просто супер . К покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
плюсы: уши подключаются без проблем к приложению на телефон, к ПК тоже, звук хороший, микрофон тоже топ. минусы: - размер, мне давили дужкой (через пару часов стало ощутимо неприятно) - уши не влезали в амброшуры полностью, не критично - относящийся не только к ним, скорее ко всем ушам с блютузом, они являются не микрофон+наушники, как 2 модуля, а как гарнитура, т.е при подключении к ПК и прослушивании музыки или игре, если любое приложение задействует микрофон, то звуки других окон - вырубятся, т.е. в дискорде с этими ушами не посидеть играя в игры со звуком, можно поставить гарнитуру этих ушей, как устройство по умолчанию, но тогда звук всех приложений становиться ужасным. вывод: для музыки, кино, ютуб, разговоров, конференций - это просто топ. вероятно в тренажерку в них можно походить, сидят хорошо. но для игр в команде с активным микрофоном, точно не подойдут. ну и учитывайте размер головы. к сожалению сдал обратно товар, баллы не снимаю, поддержу продавца, уши/звук очень понравились



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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Похожи на оригинал, мне кажутся тихие, другим не кажется, говорят норм
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку понравились. Звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Когда покупали наушники боялись, что по качеству не очень по итогу получила оригинальные наушники по хорошей цене цвет великолепный, мне нравится разговаривала по телефону, качество звука огонь и меня слышно было отлично спасибо большое продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Анонимный

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок, пункт выдачи указал близлежащую к имениннику, друзья забрали с помощью штрих-кода, сюрприз удался, сами наушники Топ за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вика Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, до этого были модель 520ВТ, очень уж нравились, но их время пришло к концу, ребенок их мне сломал, давно хотела себе новые, остановилась на этой модели Звук приятный, басы хорошие, пока не привычно, так как ходила с маленькими наушниками Пока не проверяла на оригинал, но думаю что это ориг, в приложении нашлись моментально, можно настроить звук Надеюсь прослужат долго! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники просто бомба, советую!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Тимур П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники , заряд держат отлично , при установки приложения можно поменять язык оповещения на русский , звучание тоже не плохое .
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Виктория В.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер. Звук просто офигенный, сами наушники качественные , цвет бомба
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, сын доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
качество звука отличное, только не хватает громкости. Оригинал мне кажется
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Анна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные , бегать в них удобно, комфортно, не сползают и не подпрыгивают. Звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасные наушники оригинальные но амбюшуры не очень понравились не пропускают звук
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Степан И.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл все нормально. Всё что заявлено работает, ребёнок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Дина К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники выбирала для девочки 10 лет. В подарок на окончание учебного года. Мне лично звук очень понравился Надеюсь прослужат долго. К айфону подключаются моментально. Не понравилась упаковка. Положили бы хотя бы в пакет. Коробка пришла в одной бумажке!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
супер качество нечего тут говорить
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
звук отличный , микрофон работает не четко , батарею держит просто супер . К покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
плюсы: уши подключаются без проблем к приложению на телефон, к ПК тоже, звук хороший, микрофон тоже топ. минусы: - размер, мне давили дужкой (через пару часов стало ощутимо неприятно) - уши не влезали в амброшуры полностью, не критично - относящийся не только к ним, скорее ко всем ушам с блютузом, они являются не микрофон+наушники, как 2 модуля, а как гарнитура, т.е при подключении к ПК и прослушивании музыки или игре, если любое приложение задействует микрофон, то звуки других окон - вырубятся, т.е. в дискорде с этими ушами не посидеть играя в игры со звуком, можно поставить гарнитуру этих ушей, как устройство по умолчанию, но тогда звук всех приложений становиться ужасным. вывод: для музыки, кино, ютуб, разговоров, конференций - это просто топ. вероятно в тренажерку в них можно походить, сидят хорошо. но для игр в команде с активным микрофоном, точно не подойдут. ну и учитывайте размер головы. к сожалению сдал обратно товар, баллы не снимаю, поддержу продавца, уши/звук очень понравились


Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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