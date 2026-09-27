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Наушники Sony WH-CH520 Beige купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony WH-CH520 Beige

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Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 2
Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 3
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Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 5
Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 1
  • Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 2
  • Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 3
  • Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 4
  • Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 5
  • Наушники Sony WH-CH520 Beige - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601807
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
310

Описание товара Наушники Sony WH-CH520 Beige

Наслаждайтесь высоким качеством звука на протяжении всего дня. Наушники WH-CH520 со временем работы от аккумулятора до 50 часов, стабильным подключением и повышенной производительностью способны удовлетворять ваши потребности в течение всего дня. Компактная и легкая конструкция в сочетании с поворотными чашами превращает эти наушники в идеального помощника во время путешествий. Технология улучшения цифрового звука (DSEE) отвечает за восстановление гармоники и динамичности, теряемых при стандартном сжатии музыки, для воспроизведение оригинального звука. Вы можете настраивать звучание музыки в соответствии со своими предпочтениями, используя для этого функции эквалайзера в приложении Sony ; Headphones Connect, чтобы наслаждаться неповторимыми впечатлениями от прослушивания. Благодаря времени работы от аккумулятора до 50 часов вы можете наслаждаться любимой музыкой и не беспокоиться о том, что наушники могут разрядиться. Если аккумулятор наушников разряжен, 3-минутная быстрая зарядка продлит время прослушивания еще на 1,5 часа. Благодаря регулируемой головной стяжке, мягким амбушюрам и легкой конструкции вы можете подобрать идеальную посадку и наслаждаться ощущением комфорта намного дольше. Для максимального удобства эти наушники Bluetooth можно одновременно подключить к двум устройствам Bluetooth. Когда поступает входящий вызов, ваши наушники автоматически распознают нужное устройство и подключаются к нему. Наушники WH-CH520 можно легко подключить к устройствам Android по Bluetooth всего одним касанием. Вы даже можете проверить, где вы их оставили. Функция Swift Pair позволяет быстро и легко подключать наушники к ноутбуку, настольному ПК или планшету с Windows 10 или 11. При этом на близко находящихся устройствах с такими версиями этой операционной системы отображаются подсказки по подключению. Простые в использовании кнопки помогают управлять наушниками, то есть вы можете воспроизводить, останавливать, переключать треки и регулировать громкость одним касанием пальца. Нажмите кнопку голосового управления, чтобы выполнить действие с помощью Google или Siri, не отрываясь от своих дел, например воспроизвести любимые песни, отправить сообщение или совершить вызов, получить быстрый ответ, управлять календарем и напоминаниями. Встроенный микрофон открывает возможности совершения вызовов в режиме hands-free, а также позволяет подключиться к онлайн-классу или рабочему совещанию. Звонки в режиме hands-free позволяют с легкостью отвечать на звонки одним нажатием кнопок на чашах. Теперь вам больше не нужно каждый раз доставать телефон из кармана.

Отзывы о товаре Наушники Sony WH-CH520 Beige




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наслаждайтесь высоким качеством звука на протяжении всего дня. Наушники WH-CH520 со временем работы от аккумулятора до 50 часов, стабильным подключением и повышенной производительностью способны удовлетворять ваши потребности в течение всего дня. Компактная и легкая конструкция в сочетании с поворотными чашами превращает эти наушники в идеального помощника во время путешествий. Технология улучшения цифрового звука (DSEE) отвечает за восстановление гармоники и динамичности, теряемых при стандартном сжатии музыки, для воспроизведение оригинального звука. Вы можете настраивать звучание музыки в соответствии со своими предпочтениями, используя для этого функции эквалайзера в приложении Sony ; Headphones Connect, чтобы наслаждаться неповторимыми впечатлениями от прослушивания. Благодаря времени работы от аккумулятора до 50 часов вы можете наслаждаться любимой музыкой и не беспокоиться о том, что наушники могут разрядиться. Если аккумулятор наушников разряжен, 3-минутная быстрая зарядка продлит время прослушивания еще на 1,5 часа. Благодаря регулируемой головной стяжке, мягким амбушюрам и легкой конструкции вы можете подобрать идеальную посадку и наслаждаться ощущением комфорта намного дольше. Для максимального удобства эти наушники Bluetooth можно одновременно подключить к двум устройствам Bluetooth. Когда поступает входящий вызов, ваши наушники автоматически распознают нужное устройство и подключаются к нему. Наушники WH-CH520 можно легко подключить к устройствам Android по Bluetooth всего одним касанием. Вы даже можете проверить, где вы их оставили. Функция Swift Pair позволяет быстро и легко подключать наушники к ноутбуку, настольному ПК или планшету с Windows 10 или 11. При этом на близко находящихся устройствах с такими версиями этой операционной системы отображаются подсказки по подключению. Простые в использовании кнопки помогают управлять наушниками, то есть вы можете воспроизводить, останавливать, переключать треки и регулировать громкость одним касанием пальца. Нажмите кнопку голосового управления, чтобы выполнить действие с помощью Google или Siri, не отрываясь от своих дел, например воспроизвести любимые песни, отправить сообщение или совершить вызов, получить быстрый ответ, управлять календарем и напоминаниями. Встроенный микрофон открывает возможности совершения вызовов в режиме hands-free, а также позволяет подключиться к онлайн-классу или рабочему совещанию. Звонки в режиме hands-free позволяют с легкостью отвечать на звонки одним нажатием кнопок на чашах. Теперь вам больше не нужно каждый раз доставать телефон из кармана.
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Отзывы


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