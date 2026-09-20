Наушники Razer Opus X Quartz (RZ04-03760300-R3M1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497860
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
розовый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0.5
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х6
Вес, г.
300
Описание товара Наушники Razer Opus X Quartz (RZ04-03760300-R3M1)
Описание товара Наушники Razer Opus X Quartz (RZ04-03760300-R3M1) Полностью погрузитесь в игру или музыку с Razer Opus X — элегантной беспроводной Bluetooth-гарнитурой с настроенными 40-мм динамиками и микрофоном. Включите активное шумоподавление ANC и наслаждайтесь звуком без отвлекающих факторов. Сокрушайте соперников в игровом режиме с низкой задержкой. Устраните все отвлекающие факторы с помощью технологии активного шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет нежелательные окружающие шумы во время прослушивания вами любимых треков, просмотра фильма или игры.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
розовый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0.5
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Razer Opus X Quartz (RZ04-03760300-R3M1) Полностью погрузитесь в игру или музыку с Razer Opus X — элегантной беспроводной Bluetooth-гарнитурой с настроенными 40-мм динамиками и микрофоном. Включите активное шумоподавление ANC и наслаждайтесь звуком без отвлекающих факторов. Сокрушайте соперников в игровом режиме с низкой задержкой. Устраните все отвлекающие факторы с помощью технологии активного шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет нежелательные окружающие шумы во время прослушивания вами любимых треков, просмотра фильма или игры.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, Розовые, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Игровые бюджетные, Розовые, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники Razer Opus X Quartz (RZ04-03760300-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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