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Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK) купить с доставкой в Москве
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Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK)

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Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK) - фото 1
Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK) - фото 2
Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK) - фото 1
  • Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK) - фото 2
  • Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
3 670 руб.  3 845 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 523865
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK)
3 670 руб. -5%
3 845 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SBS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK)

SBS представляет беспроводные наушники, которые станут отличным выбором для любителей качественного звука и удобства в использовании. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном чёрном цвете и сочетают в себе современные технологии и продуманный дизайн. Оснащённые встроенным микрофоном, наушники SBS обеспечивают чистоту звука во время звонков, а Bluetooth-соединение гарантирует стабильную связь с вашими устройствами без проводов и путаницы. Время работы на одном заряде составляет до 5 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или общением без постоянной необходимости в подзарядке. Наушники SBS оборудованы разъёмом USB Type-C, что обеспечивает их быструю и удобную зарядку. Идеально подходят для использования в любых условиях — будь то ежедневные поездки, занятия спортом или отдых дома. Эти наушники станут вашим верным спутником, обеспечивая комфортное прослушивание и высокое качество звука в любой ситуации.

Отзывы о товаре Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK)




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Характеристики
Бренд
SBS
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Время работы на одном заряде
5
Страна производитель
Китай
Описание
SBS представляет беспроводные наушники, которые станут отличным выбором для любителей качественного звука и удобства в использовании. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном чёрном цвете и сочетают в себе современные технологии и продуманный дизайн. Оснащённые встроенным микрофоном, наушники SBS обеспечивают чистоту звука во время звонков, а Bluetooth-соединение гарантирует стабильную связь с вашими устройствами без проводов и путаницы. Время работы на одном заряде составляет до 5 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или общением без постоянной необходимости в подзарядке. Наушники SBS оборудованы разъёмом USB Type-C, что обеспечивает их быструю и удобную зарядку. Идеально подходят для использования в любых условиях — будь то ежедневные поездки, занятия спортом или отдых дома. Эти наушники станут вашим верным спутником, обеспечивая комфортное прослушивание и высокое качество звука в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK) - стоимость товара 3670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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