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Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White

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Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 1
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 2
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 3
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 4
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 5
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 6
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 7
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 1
  • Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 2
  • Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 3
  • Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 4
  • Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 5
  • Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 6
  • Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 7
  • Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White
970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nobby
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
150

Описание товара Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White

Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White Беспроводная стереогарнитура Nobby Practic T— 101 — это удобное и компактное устройство, позволяющее не только продолжительное время наслаждаться любимой музыкой, но и всегда оставаться на связи. Комфортные в использовании, со стильным ярким дизайном. Эргономичные раковины с кнопками управления и встроенным микрофоном подарят вам абсолютный комфорт при использовании гарнитуры и позволят, не доставая ваш гаджет, оперативно ответить на телефонный звонок или переключить музыку. Наушники всего за несколько секунд подсоединятся к вашему смартфону и позволят наслаждаться музыкой до 10 часов без подзарядки, при использовании зарядного чехла.

Отзывы о товаре Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White




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Характеристики
Бренд
Nobby
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White Беспроводная стереогарнитура Nobby Practic T— 101 — это удобное и компактное устройство, позволяющее не только продолжительное время наслаждаться любимой музыкой, но и всегда оставаться на связи. Комфортные в использовании, со стильным ярким дизайном. Эргономичные раковины с кнопками управления и встроенным микрофоном подарят вам абсолютный комфорт при использовании гарнитуры и позволят, не доставая ваш гаджет, оперативно ответить на телефонный звонок или переключить музыку. Наушники всего за несколько секунд подсоединятся к вашему смартфону и позволят наслаждаться музыкой до 10 часов без подзарядки, при использовании зарядного чехла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Nobby Practic T-101 (NBP-BH-42-48) White - стоимость товара 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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