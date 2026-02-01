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Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey

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Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 1
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 2
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 3
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 4
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 5
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 6
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 7
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 8
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 9
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 10
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 11
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 12
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 13
Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 1
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 2
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 3
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 4
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 5
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 6
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 7
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 8
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 9
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 10
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 11
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 12
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 13
  • Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661216
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
325

Описание товара Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey

Наушники A4TECH представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники предлагают беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивая свободу движений и избавляя от необходимости использования проводов. Длина кабеля составляет 1 метр, и он отсоединяемый, что удобно для хранения и транспортировки. Кроме того, складная конструкция наушников позволяет легко носить их с собой в путешествиях или поездках. Наушники выполнены в стильном бело-сером цвете, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Встроенный микрофон обеспечивает высокое качество звука во время звонков, делая общение простым и удобным. Одной из ключевых особенностей этой модели является длительное время работы — до 35 часов на одном заряде, что делает их идеальным выбором для продолжительных прослушиваний или длительных поездок. Наушники A4TECH предназначены для тех, кто ценит качество, комфорт и стиль в каждом элементе своего аудиооборудования.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey

Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Элина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Были куплены 3 наушники и сломались спустя время все 3. Хлипкая конструкция, легко ломаются, причем все в 1 месте.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Пассажир Трезваков

Достоинства:


Комментарий:
Наушники по моему мнению хорошо выглядят, звучат тоже хорошо для своего ценного сегмента, сначала показались слегка приглушенными, но через время привык. Думаю это больше особенность накладных наушников, до этого я очень долго ходил с обычными \"капельками\". Во всяком случае звук приятный, а недостаток басов или трайбла можно подкрутить в обычном эквалайзере. Еще заметил, что они сильно прижимаются к голове, тут смотрите сами плюс это или минус. Покупкой в целом доволен, провод в комплекте тоже приятное дополнение.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук не очень, давят, скрипят немного (цена-качество) Внешне выглядят норм
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники играют прилично и цена нормальная можно брать
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Pomeroii

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отличные наушники, верхних частот слишком много только при подключении по беспроводу, но все решается эквализатором. очень хрупкие, одно ухо отвалилось от ободка при падении со стола на ковер.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, берем вторые уже , первые ребенок не снимая 2 года оттаскала, заряд держат хорошо, звук вообще потрясный.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
годные наушники от хорошего бренда. голова и уши за пк не устают.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказали эту модель, потому что прошлые (только в сером цвете) себя оооочень зарекомендовали, просто случайно корпус сломали, а так уде 2 года служили! удобные, звук отличный, привязка молниеносная. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук динамиков, рядовой, без детальности и объёма, но за эту цену я этого и не ждал. Эргономика вполне приемлема, неудобств не заметил ни я, ни ребёнок. Сборка хорошая, конструкция лёгкая, элегантная, занимает мало места, сгодится для поездок. С соединением без провода вопросов нет, а по проводу передача только звука, без микрофона. Провод jack 3.5 трёх контактный, коротковат для системника, но для прослушивания с телефона сгодится вполне. Теперь про микрофон, он на троечку, не выше. Глуховат, нужно прислушиваться, чтобы тебя слышали, нет детальности. Рассматривал в качестве игровой гарнитуры ребёнку, похоже, поищу что то ещё.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Руслан Ж.

Достоинства:


Комментарий:
удобно. приехало 80% заряда. подключается без проблем. по звуку всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальное соотношение цена/качество. Исполнение качественное. В руках держать приятно. Покупали ребёнку 6л в поездку для просмотра мультиков в телефоне. В итоге использовали всей семьёй по очереди. За неделю периодического использования по паре часов в день так и не смогли посадить аккумулятор. Зарядка на уровне 70%. Связь держит прекрасно. Если вы слушаете музыку с другими наушниками и параллельно включить эти, они отрубают конкурента и подрубаются сами.)) Звук приемлемый за свои деньги. (брали за 1100р) Для меломанов скорее всего не пойдёт. Но для кино, мультиков вполне норм.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2023
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
брал для ноута, в принципе доволен. но сидет очень дрлго в них не вариант, начинают побаливать уши. как бюджетный вариант для конференций и фильмов самое оно.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники предлагают беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивая свободу движений и избавляя от необходимости использования проводов. Длина кабеля составляет 1 метр, и он отсоединяемый, что удобно для хранения и транспортировки. Кроме того, складная конструкция наушников позволяет легко носить их с собой в путешествиях или поездках. Наушники выполнены в стильном бело-сером цвете, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Встроенный микрофон обеспечивает высокое качество звука во время звонков, делая общение простым и удобным. Одной из ключевых особенностей этой модели является длительное время работы — до 35 часов на одном заряде, что делает их идеальным выбором для продолжительных прослушиваний или длительных поездок. Наушники A4TECH предназначены для тех, кто ценит качество, комфорт и стиль в каждом элементе своего аудиооборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Элина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Были куплены 3 наушники и сломались спустя время все 3. Хлипкая конструкция, легко ломаются, причем все в 1 месте.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Пассажир Трезваков

Достоинства:


Комментарий:
Наушники по моему мнению хорошо выглядят, звучат тоже хорошо для своего ценного сегмента, сначала показались слегка приглушенными, но через время привык. Думаю это больше особенность накладных наушников, до этого я очень долго ходил с обычными \"капельками\". Во всяком случае звук приятный, а недостаток басов или трайбла можно подкрутить в обычном эквалайзере. Еще заметил, что они сильно прижимаются к голове, тут смотрите сами плюс это или минус. Покупкой в целом доволен, провод в комплекте тоже приятное дополнение.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук не очень, давят, скрипят немного (цена-качество) Внешне выглядят норм
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники играют прилично и цена нормальная можно брать
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Pomeroii

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отличные наушники, верхних частот слишком много только при подключении по беспроводу, но все решается эквализатором. очень хрупкие, одно ухо отвалилось от ободка при падении со стола на ковер.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, берем вторые уже , первые ребенок не снимая 2 года оттаскала, заряд держат хорошо, звук вообще потрясный.
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
годные наушники от хорошего бренда. голова и уши за пк не устают.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказали эту модель, потому что прошлые (только в сером цвете) себя оооочень зарекомендовали, просто случайно корпус сломали, а так уде 2 года служили! удобные, звук отличный, привязка молниеносная. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук динамиков, рядовой, без детальности и объёма, но за эту цену я этого и не ждал. Эргономика вполне приемлема, неудобств не заметил ни я, ни ребёнок. Сборка хорошая, конструкция лёгкая, элегантная, занимает мало места, сгодится для поездок. С соединением без провода вопросов нет, а по проводу передача только звука, без микрофона. Провод jack 3.5 трёх контактный, коротковат для системника, но для прослушивания с телефона сгодится вполне. Теперь про микрофон, он на троечку, не выше. Глуховат, нужно прислушиваться, чтобы тебя слышали, нет детальности. Рассматривал в качестве игровой гарнитуры ребёнку, похоже, поищу что то ещё.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Руслан Ж.

Достоинства:


Комментарий:
удобно. приехало 80% заряда. подключается без проблем. по звуку всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальное соотношение цена/качество. Исполнение качественное. В руках держать приятно. Покупали ребёнку 6л в поездку для просмотра мультиков в телефоне. В итоге использовали всей семьёй по очереди. За неделю периодического использования по паре часов в день так и не смогли посадить аккумулятор. Зарядка на уровне 70%. Связь держит прекрасно. Если вы слушаете музыку с другими наушниками и параллельно включить эти, они отрубают конкурента и подрубаются сами.)) Звук приемлемый за свои деньги. (брали за 1100р) Для меломанов скорее всего не пойдёт. Но для кино, мультиков вполне норм.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2023
Антон Х.

Достоинства:


Комментарий:
брал для ноута, в принципе доволен. но сидет очень дрлго в них не вариант, начинают побаливать уши. как бюджетный вариант для конференций и фильмов самое оно.


Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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