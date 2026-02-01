Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey
Наушники A4TECH представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти накладные наушники предлагают беспроводное подключение через Bluetooth, обеспечивая свободу движений и избавляя от необходимости использования проводов. Длина кабеля составляет 1 метр, и он отсоединяемый, что удобно для хранения и транспортировки. Кроме того, складная конструкция наушников позволяет легко носить их с собой в путешествиях или поездках. Наушники выполнены в стильном бело-сером цвете, который подчеркнет ваш индивидуальный стиль. Встроенный микрофон обеспечивает высокое качество звука во время звонков, делая общение простым и удобным. Одной из ключевых особенностей этой модели является длительное время работы — до 35 часов на одном заряде, что делает их идеальным выбором для продолжительных прослушиваний или длительных поездок. Наушники A4TECH предназначены для тех, кто ценит качество, комфорт и стиль в каждом элементе своего аудиооборудования.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Были куплены 3 наушники и сломались спустя время все 3. Хлипкая конструкция, легко ломаются, причем все в 1 месте.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники по моему мнению хорошо выглядят, звучат тоже хорошо для своего ценного сегмента, сначала показались слегка приглушенными, но через время привык. Думаю это больше особенность накладных наушников, до этого я очень долго ходил с обычными \"капельками\". Во всяком случае звук приятный, а недостаток басов или трайбла можно подкрутить в обычном эквалайзере. Еще заметил, что они сильно прижимаются к голове, тут смотрите сами плюс это или минус. Покупкой в целом доволен, провод в комплекте тоже приятное дополнение.
Достоинства:
Комментарий:
Звук не очень, давят, скрипят немного (цена-качество) Внешне выглядят норм
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники играют прилично и цена нормальная можно брать
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отличные наушники, верхних частот слишком много только при подключении по беспроводу, но все решается эквализатором. очень хрупкие, одно ухо отвалилось от ободка при падении со стола на ковер.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, берем вторые уже , первые ребенок не снимая 2 года оттаскала, заряд держат хорошо, звук вообще потрясный.
Достоинства:
Комментарий:
годные наушники от хорошего бренда. голова и уши за пк не устают.
Достоинства:
Комментарий:
Заказали эту модель, потому что прошлые (только в сером цвете) себя оооочень зарекомендовали, просто случайно корпус сломали, а так уде 2 года служили! удобные, звук отличный, привязка молниеносная. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук динамиков, рядовой, без детальности и объёма, но за эту цену я этого и не ждал. Эргономика вполне приемлема, неудобств не заметил ни я, ни ребёнок. Сборка хорошая, конструкция лёгкая, элегантная, занимает мало места, сгодится для поездок. С соединением без провода вопросов нет, а по проводу передача только звука, без микрофона. Провод jack 3.5 трёх контактный, коротковат для системника, но для прослушивания с телефона сгодится вполне. Теперь про микрофон, он на троечку, не выше. Глуховат, нужно прислушиваться, чтобы тебя слышали, нет детальности. Рассматривал в качестве игровой гарнитуры ребёнку, похоже, поищу что то ещё.
Достоинства:
Комментарий:
удобно. приехало 80% заряда. подключается без проблем. по звуку всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Идеальное соотношение цена/качество. Исполнение качественное. В руках держать приятно. Покупали ребёнку 6л в поездку для просмотра мультиков в телефоне. В итоге использовали всей семьёй по очереди. За неделю периодического использования по паре часов в день так и не смогли посадить аккумулятор. Зарядка на уровне 70%. Связь держит прекрасно. Если вы слушаете музыку с другими наушниками и параллельно включить эти, они отрубают конкурента и подрубаются сами.)) Звук приемлемый за свои деньги. (брали за 1100р) Для меломанов скорее всего не пойдёт. Но для кино, мультиков вполне норм.
Достоинства:
Комментарий:
брал для ноута, в принципе доволен. но сидет очень дрлго в них не вариант, начинают побаливать уши. как бюджетный вариант для конференций и фильмов самое оно.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech 2Drumtek BH300 White-Grey
Достоинства:
Комментарий:
Были куплены 3 наушники и сломались спустя время все 3. Хлипкая конструкция, легко ломаются, причем все в 1 месте.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники по моему мнению хорошо выглядят, звучат тоже хорошо для своего ценного сегмента, сначала показались слегка приглушенными, но через время привык. Думаю это больше особенность накладных наушников, до этого я очень долго ходил с обычными \"капельками\". Во всяком случае звук приятный, а недостаток басов или трайбла можно подкрутить в обычном эквалайзере. Еще заметил, что они сильно прижимаются к голове, тут смотрите сами плюс это или минус. Покупкой в целом доволен, провод в комплекте тоже приятное дополнение.
Достоинства:
Комментарий:
Звук не очень, давят, скрипят немного (цена-качество) Внешне выглядят норм
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники играют прилично и цена нормальная можно брать
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги отличные наушники, верхних частот слишком много только при подключении по беспроводу, но все решается эквализатором. очень хрупкие, одно ухо отвалилось от ободка при падении со стола на ковер.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, берем вторые уже , первые ребенок не снимая 2 года оттаскала, заряд держат хорошо, звук вообще потрясный.
Достоинства:
Комментарий:
годные наушники от хорошего бренда. голова и уши за пк не устают.
Достоинства:
Комментарий:
Заказали эту модель, потому что прошлые (только в сером цвете) себя оооочень зарекомендовали, просто случайно корпус сломали, а так уде 2 года служили! удобные, звук отличный, привязка молниеносная. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук динамиков, рядовой, без детальности и объёма, но за эту цену я этого и не ждал. Эргономика вполне приемлема, неудобств не заметил ни я, ни ребёнок. Сборка хорошая, конструкция лёгкая, элегантная, занимает мало места, сгодится для поездок. С соединением без провода вопросов нет, а по проводу передача только звука, без микрофона. Провод jack 3.5 трёх контактный, коротковат для системника, но для прослушивания с телефона сгодится вполне. Теперь про микрофон, он на троечку, не выше. Глуховат, нужно прислушиваться, чтобы тебя слышали, нет детальности. Рассматривал в качестве игровой гарнитуры ребёнку, похоже, поищу что то ещё.
Достоинства:
Комментарий:
удобно. приехало 80% заряда. подключается без проблем. по звуку всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Идеальное соотношение цена/качество. Исполнение качественное. В руках держать приятно. Покупали ребёнку 6л в поездку для просмотра мультиков в телефоне. В итоге использовали всей семьёй по очереди. За неделю периодического использования по паре часов в день так и не смогли посадить аккумулятор. Зарядка на уровне 70%. Связь держит прекрасно. Если вы слушаете музыку с другими наушниками и параллельно включить эти, они отрубают конкурента и подрубаются сами.)) Звук приемлемый за свои деньги. (брали за 1100р) Для меломанов скорее всего не пойдёт. Но для кино, мультиков вполне норм.
Достоинства:
Комментарий:
брал для ноута, в принципе доволен. но сидет очень дрлго в них не вариант, начинают побаливать уши. как бюджетный вариант для конференций и фильмов самое оно.