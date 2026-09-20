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Наушники A4Tech HU-10 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech HU-10 черный

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Наушники A4Tech HU-10 черный - фото 2
Наушники A4Tech HU-10 черный - фото 3
Наушники A4Tech HU-10 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники A4Tech HU-10 черный - фото 1
  • Наушники A4Tech HU-10 черный - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-10 черный - фото 3
  • Наушники A4Tech HU-10 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541440
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
253

Описание товара Наушники A4Tech HU-10 черный

Проводная гарнитура A4Tech HU-10 оптимизирована для контактных центров и домашнего использования. Динамические излучатели 40 мм формируют реалистичный звук с точностью передачи деталей и насыщенным воспроизведением частот. Микрофон расположен на подвижной штанге и отвечает за чистоту передачи голоса. Гарнитура A4Tech HU-10 имеет пластиковое оголовье с регулировкой и эргономичные амбушюры с отделкой из экокожи для комфортного прослушивания. Стабильное и простое подключение обеспечивается благодаря проводному интерфейсу подключения USB. Длина кабеля составляет 2 метра.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-10 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная гарнитура A4Tech HU-10 оптимизирована для контактных центров и домашнего использования. Динамические излучатели 40 мм формируют реалистичный звук с точностью передачи деталей и насыщенным воспроизведением частот. Микрофон расположен на подвижной штанге и отвечает за чистоту передачи голоса. Гарнитура A4Tech HU-10 имеет пластиковое оголовье с регулировкой и эргономичные амбушюры с отделкой из экокожи для комфортного прослушивания. Стабильное и простое подключение обеспечивается благодаря проводному интерфейсу подключения USB. Длина кабеля составляет 2 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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