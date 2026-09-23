Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 240 руб. 1 639 руб.
В наличии
Код товара: 622085
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Загружаем...
1 240 руб. -24%
1 639 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
желтый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
100
Описание товара Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
Представляем вам наушники Pero — идеальное сочетание стиля и передовых технологий. Эти желтые беспроводные вкладыши прекрасно подойдут для тех, кто ценит как качество звука, так и современный дизайн. Но это не только модный аксессуар: наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет совершать звонки без необходимости доставать телефон. Подключение происходит через надежную технологию Bluetooth, обеспечивая стабильное соединение и свободу движений. Наушники Pero станут идеальным выбором для активных людей, которые не хотят идти на компромисс между удобством и функциональностью.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
желтый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Представляем вам наушники Pero — идеальное сочетание стиля и передовых технологий. Эти желтые беспроводные вкладыши прекрасно подойдут для тех, кто ценит как качество звука, так и современный дизайн. Но это не только модный аксессуар: наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет совершать звонки без необходимости доставать телефон. Подключение происходит через надежную технологию Bluetooth, обеспечивая стабильное соединение и свободу движений. Наушники Pero станут идеальным выбором для активных людей, которые не хотят идти на компромисс между удобством и функциональностью.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow - по цене 1240 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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