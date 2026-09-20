Наушники A4Tech Bloody G525 черный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G525 черный
Наушники A4Tech Bloody G525 черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G525 – решение для дома и офиса, которое позволит насладиться звучанием любимых песен, а также с головой погрузиться в игровой процесс или сюжет фильма. Модель выполнена в стильной серебристой расцветке и оснащена разноцветной подсветкой. Кроме того, гарнитура порадует вас удобством использования. Легкая конструкция охватывающего типа с регулируемым оголовьем и мягкими амбушюрами позволит наслаждаться звуком на протяжении многих часов. Основа гарнитуры A4Tech Bloody G525 – большие динамики с поддержкой широкого частотного диапазона. Это в совокупности с виртуальной звуковой схемой формата 7.1 обеспечит качественное и объемное звучание, даря полный эффект присутствия. В дополнение к этому модель оснащена микрофоном, при помощи которого вы сможете удобно совершать аудиозвонки.. Подключение гарнитуры производится при помощи прочного USB-кабеля с тканевой оплеткой и длиной 2 м. За счет этого модель совместима с ПК и ноутбуками, а также с игровыми приставками.
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