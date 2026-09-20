Наушники QCY T13 ANC 2 White (BH23HT09A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники QCY T13 ANC 2 White (BH23HT09A)
QCY T13 ANC 2 — это настоящие беспроводные наушники, которые обещают активное шумоподавление (ANC), превосходное качество звука и увеличенное время автономной работы. Отличаются элегантным минималистичным дизайном и удобной посадкой. Сами наушники легкие и плотно сидят в ушах даже во время длительного прослушивания. Они поставляются с ушными вкладышами трех разных размеров, обеспечивающими правильное прилегание, что имеет решающее значение для оптимальной работы системы шумоподавления. Зарядный чехол компактен и удобен в кармане, что позволяет легко носить его с собой, когда вы в пути. Встроенный эквалайзер позволяет дополнительно настроить звук по своему вкусу, хотя настройка по умолчанию мне показалась весьма приятной. Может работать до 7 часов без подзарядки с включенным шумоподавлением и еще 21 час от зарядного чехла. Этого более чем достаточно для большинства поездок на работу и тренировок.
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