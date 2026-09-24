Наушники QCY T13 ANC 2 Black (BH23HT09A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702307
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
88
Описание товара Наушники QCY T13 ANC 2 Black (BH23HT09A)
Наушники QCY T13 ANC 2 Black (BH23HT09A) - современное решение для любителей качественного звука. Оснащены чипом Jieli JL7006F6 и технологией Bluetooth 5.3, которые обеспечивают молниеносное и стабильное соединение с устройствами. Эти наушники предлагают гибридное шумоподавление ANC с глубиной 28 дБ, позволяя вам наслаждаться чистым звуком музыки и разговоров даже в шумной обстановке.
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Наушники QCY T13 ANC 2 Black (BH23HT09A) - современное решение для любителей качественного звука. Оснащены чипом Jieli JL7006F6 и технологией Bluetooth 5.3, которые обеспечивают молниеносное и стабильное соединение с устройствами. Эти наушники предлагают гибридное шумоподавление ANC с глубиной 28 дБ, позволяя вам наслаждаться чистым звуком музыки и разговоров даже в шумной обстановке.
Наушники QCY T13 ANC 2 Black (BH23HT09A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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