Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708364
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
21х16х10
Вес, г.
780
Описание товара Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black
Погрузитесь в мир игр с наушниками Redragon Aurora, оснащенными виртуальным 7.1 звуком. Испытайте невероятную точность и объемное звучание, которое перенесет вас в эпицентр действия. Эргономичный дизайн и мягкие амбушюры обеспечат комфорт даже во время самых длительных игровых сессий.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Погрузитесь в мир игр с наушниками Redragon Aurora, оснащенными виртуальным 7.1 звуком. Испытайте невероятную точность и объемное звучание, которое перенесет вас в эпицентр действия. Эргономичный дизайн и мягкие амбушюры обеспечат комфорт даже во время самых длительных игровых сессий.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Redragon Aurora 7.1 (72039) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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