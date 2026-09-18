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Наушники Gembird MHS-G700U Unreal купить с доставкой в Москве
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Наушники Gembird MHS-G700U Unreal

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Наушники Gembird MHS-G700U Unreal - фото 1
Наушники Gembird MHS-G700U Unreal - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Gembird MHS-G700U Unreal - фото 1
  • Наушники Gembird MHS-G700U Unreal - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259215
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
800

Описание товара Наушники Gembird MHS-G700U Unreal

Полностью погрузиться в атмосферу сражения помогут игровые наушники Gembird MHS-G700U Unreal. Проводная гарнитура располагает съемным микрофоном, так что можно общаться с командой в онлайн-играх, а также использовать устройство для видеосвязи. Охватывающие амбушюры и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают комфорт при длительном использовании. Динамики работают в широком частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц и хороши как для фоновых звуков, так и для музыки с серьезными басами. Регулировка громкости находится прямо на проводе, упрощая управление.

Отзывы о товаре Наушники Gembird MHS-G700U Unreal




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.5
Складная конструкция
нет
Описание
Полностью погрузиться в атмосферу сражения помогут игровые наушники Gembird MHS-G700U Unreal. Проводная гарнитура располагает съемным микрофоном, так что можно общаться с командой в онлайн-играх, а также использовать устройство для видеосвязи. Охватывающие амбушюры и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают комфорт при длительном использовании. Динамики работают в широком частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц и хороши как для фоновых звуков, так и для музыки с серьезными басами. Регулировка громкости находится прямо на проводе, упрощая управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Gembird MHS-G700U Unreal - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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