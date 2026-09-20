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Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный

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Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541473
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
605

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G200S станет отличным выбором для комфортного гейминга. Данная модель использует в своей основе динамические излучатели диаметром 50 мм с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке диапазона частот от 20 до 20000 Гц наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является однонаправленный микрофон, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G200S оснащен подсветкой, отличается сильным дизайном и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи коннектора USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G200S черный/красный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
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Страна производитель
Китай
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G200S станет отличным выбором для комфортного гейминга. Данная модель использует в своей основе динамические излучатели диаметром 50 мм с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке диапазона частот от 20 до 20000 Гц наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является однонаправленный микрофон, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G200S оснащен подсветкой, отличается сильным дизайном и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи коннектора USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.
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