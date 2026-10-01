Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) Проводная гарнитура A4Tech Bloody G220S с охватывающими амбушюрами выполнена в черном корпусе облегченной конструкции, что обеспечивает комфорт для пользователя при ее долгом нахождении на голове. Благодаря мягким амбушюрам вы сможете максимально сосредоточиться на игровом процессе. Наушники выполнены в металлическом корпусе и используют крепление на мягкое регулируемое оголовье, что позволяет отыскать оптимальное положение для каждого. На корпусе наушников A4Tech Bloody G220S закреплен однонаправленный микрофон с поддержкой ветрозащиты и шумоподавления. Это позволяет уменьшить фоновый шум, поэтому прослушиванию треков или общению по сети с другими игроками не будет ничего мешать. С двух сторон предусмотрено по одному динамическому излучателю диаметром 50 мм. Поддержка диапазона 20-20000 Гц дает возможность четко слышать баланс между высокими и низкими частотами, твердую середину. При этом звучание будет максимально детализированным без искажений. Подключение гарнитуры осуществляется через кабель длиной 2 м. Его тканевая оплетка не допускает изломов и повреждений. Благодаря регулятору громкости можно настроить звучание наушников под себя. Особенность модели в мерцающей разноцветной круговой подсветке.
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