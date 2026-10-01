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Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)

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Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)
1 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
485

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) Проводная гарнитура A4Tech Bloody G220S с охватывающими амбушюрами выполнена в черном корпусе облегченной конструкции, что обеспечивает комфорт для пользователя при ее долгом нахождении на голове. Благодаря мягким амбушюрам вы сможете максимально сосредоточиться на игровом процессе. Наушники выполнены в металлическом корпусе и используют крепление на мягкое регулируемое оголовье, что позволяет отыскать оптимальное положение для каждого. На корпусе наушников A4Tech Bloody G220S закреплен однонаправленный микрофон с поддержкой ветрозащиты и шумоподавления. Это позволяет уменьшить фоновый шум, поэтому прослушиванию треков или общению по сети с другими игроками не будет ничего мешать. С двух сторон предусмотрено по одному динамическому излучателю диаметром 50 мм. Поддержка диапазона 20-20000 Гц дает возможность четко слышать баланс между высокими и низкими частотами, твердую середину. При этом звучание будет максимально детализированным без искажений. Подключение гарнитуры осуществляется через кабель длиной 2 м. Его тканевая оплетка не допускает изломов и повреждений. Благодаря регулятору громкости можно настроить звучание наушников под себя. Особенность модели в мерцающей разноцветной круговой подсветке.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Система активного шумоподавления
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) Проводная гарнитура A4Tech Bloody G220S с охватывающими амбушюрами выполнена в черном корпусе облегченной конструкции, что обеспечивает комфорт для пользователя при ее долгом нахождении на голове. Благодаря мягким амбушюрам вы сможете максимально сосредоточиться на игровом процессе. Наушники выполнены в металлическом корпусе и используют крепление на мягкое регулируемое оголовье, что позволяет отыскать оптимальное положение для каждого. На корпусе наушников A4Tech Bloody G220S закреплен однонаправленный микрофон с поддержкой ветрозащиты и шумоподавления. Это позволяет уменьшить фоновый шум, поэтому прослушиванию треков или общению по сети с другими игроками не будет ничего мешать. С двух сторон предусмотрено по одному динамическому излучателю диаметром 50 мм. Поддержка диапазона 20-20000 Гц дает возможность четко слышать баланс между высокими и низкими частотами, твердую середину. При этом звучание будет максимально детализированным без искажений. Подключение гарнитуры осуществляется через кабель длиной 2 м. Его тканевая оплетка не допускает изломов и повреждений. Благодаря регулятору громкости можно настроить звучание наушников под себя. Особенность модели в мерцающей разноцветной круговой подсветке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники A4Tech Bloody G220 черный (G220 AUX3.5-4PIN + USB) - по цене 1540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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