Наушники Sony MDR-ZX110AP Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
В наличии
Код товара: 72248
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
18х13х5
Вес, г.
275
Описание товара Наушники Sony MDR-ZX110AP Black
Гарнитура Sony MDR-ZX110AP Black — это стильные и удобные накладные наушники, которые подарят вам настоящее удовольствие от прослушивания музыки, просмотра фильмов или общения в голосовых чатах. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству звука они станут отличным выбором для повседневного использования. Чёрный цвет корпуса делает модель универсальной — она отлично дополнит любой образ и гармонично впишется в ваш стиль.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Гарнитура Sony MDR-ZX110AP Black — это стильные и удобные накладные наушники, которые подарят вам настоящее удовольствие от прослушивания музыки, просмотра фильмов или общения в голосовых чатах. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству звука они станут отличным выбором для повседневного использования. Чёрный цвет корпуса делает модель универсальной — она отлично дополнит любой образ и гармонично впишется в ваш стиль.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Достоинства:
Качество звука, цена, долговечность, уши не болят от ношения этих наушников (я к тому же очки ношу).
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Не понимаю, почему многие пишут, что уши болят, ибо у меня и моего знакомого с этим все в порядке, это огромный плюс.
Достоинства:
хороший звук. вроде как даже басы есть. кнопка пауза, микрофон.
Недостатки:
нет
Комментарий:
у меня есть другая модель наушников сони (без микрофона). эти лучшего качества, и лучше качество звука
Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - по цене 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Sony MDR-ZX110AP Black
Достоинства:
Качество звука, цена, долговечность, уши не болят от ношения этих наушников (я к тому же очки ношу).
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Не понимаю, почему многие пишут, что уши болят, ибо у меня и моего знакомого с этим все в порядке, это огромный плюс.
Достоинства:
хороший звук. вроде как даже басы есть. кнопка пауза, микрофон.
Недостатки:
нет
Комментарий:
у меня есть другая модель наушников сони (без микрофона). эти лучшего качества, и лучше качество звука