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Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White

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Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 1
Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 2
Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 3
Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 4
Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 5
Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 6
Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 1
  • Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 2
  • Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 3
  • Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 4
  • Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 5
  • Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 6
  • Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701419
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х12х2
Вес, г.
15

Описание товара Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White

Белые проводные наушники JBL Tune 305C в виде пластиковых вкладышей удобно сидят в ушах и не выпадают во время бега. Закрытая акустика с сертификацией Hi-Res audio гарантирует чистое звучание музыки в любом жанре. На проводе есть фиксированный микрофон для использования наушников в режиме гарнитуры.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Белые проводные наушники JBL Tune 305C в виде пластиковых вкладышей удобно сидят в ушах и не выпадают во время бега. Закрытая акустика с сертификацией Hi-Res audio гарантирует чистое звучание музыки в любом жанре. На проводе есть фиксированный микрофон для использования наушников в режиме гарнитуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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