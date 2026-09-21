Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701419
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х12х2
Вес, г.
15
Описание товара Наушники JBL Tune 305C (JBLT305CWHT) White
Белые проводные наушники JBL Tune 305C в виде пластиковых вкладышей удобно сидят в ушах и не выпадают во время бега. Закрытая акустика с сертификацией Hi-Res audio гарантирует чистое звучание музыки в любом жанре. На проводе есть фиксированный микрофон для использования наушников в режиме гарнитуры.
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Белые проводные наушники JBL Tune 305C в виде пластиковых вкладышей удобно сидят в ушах и не выпадают во время бега. Закрытая акустика с сертификацией Hi-Res audio гарантирует чистое звучание музыки в любом жанре. На проводе есть фиксированный микрофон для использования наушников в режиме гарнитуры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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