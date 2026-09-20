Наушники JBL Tune 310CWHT белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 310CWHT белый
Проводные наушники JBL Tune 310C USB имеют внутриканальные динамики, которые направляют звук прямо в ушной канал и раскрывают детали музыки в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц. Амбушюры из силикона не натирают во время использования и приятны на ощупь. Динамические излучатели отвечают за чистое и насыщенное звучание. Микрофон на проводе отвечает за голосовую связь и может быть зафиксирован в удобном положении. Плоская форма кабеля упрощает хранение и предотвращает запутывание. Кнопки и регулятор громкости на проводе дают возможность управлять наушниками без необходимости касаться источника звука. Интерфейс Type-C позволяет JBL Tune 310C USB коннектиться с различным устройствам.
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