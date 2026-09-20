Наушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 512548
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
400
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
Если вы ищете практичную и многофункциональную гарнитуру для своего компьютера, то тогда к вам на помощь придет проводная гарнитура A4TECH Fstyler FH200U. Данная модель имеет высокочувствительные динамики, которые обеспечивают чистый и качественный звук.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Если вы ищете практичную и многофункциональную гарнитуру для своего компьютера, то тогда к вам на помощь придет проводная гарнитура A4TECH Fstyler FH200U. Данная модель имеет высокочувствительные динамики, которые обеспечивают чистый и качественный звук.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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