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Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный

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Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный - фото 1
Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный - фото 2
Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный - фото 3
Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626045
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
465

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный

Наушники FH300U из серии Fstyler поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и всенаправленным микрофоном. Встроенный в гарнитуру цифровой процессор DSP (Digital Signal Processing) обеспечивает высокое качество цифровой обработки звука и уменьшает нежелательный фоновый шум. Наушники оснащены 50-миллиметровыми драйверами, которые воспроизводят звук в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Чувствительность динамиков составляет 100 дБ, а импеданс равен 16 Ом. Всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления уберет лишние звуки, чтобы во время разговора с друзьями или рабочих онлайн-встреч собеседник мог отчетливо слышать голос говорящего. Микрофон работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью в -44 дБ.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники FH300U из серии Fstyler поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и всенаправленным микрофоном. Встроенный в гарнитуру цифровой процессор DSP (Digital Signal Processing) обеспечивает высокое качество цифровой обработки звука и уменьшает нежелательный фоновый шум. Наушники оснащены 50-миллиметровыми драйверами, которые воспроизводят звук в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Чувствительность динамиков составляет 100 дБ, а импеданс равен 16 Ом. Всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления уберет лишние звуки, чтобы во время разговора с друзьями или рабочих онлайн-встреч собеседник мог отчетливо слышать голос говорящего. Микрофон работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью в -44 дБ.
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Доставка
Отзывы


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