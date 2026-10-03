Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH300U черный
Наушники FH300U из серии Fstyler поставляются в черном и белом цвете, снабжены красивой круговой LED подсветкой и всенаправленным микрофоном. Встроенный в гарнитуру цифровой процессор DSP (Digital Signal Processing) обеспечивает высокое качество цифровой обработки звука и уменьшает нежелательный фоновый шум. Наушники оснащены 50-миллиметровыми драйверами, которые воспроизводят звук в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Чувствительность динамиков составляет 100 дБ, а импеданс равен 16 Ом. Всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления уберет лишние звуки, чтобы во время разговора с друзьями или рабочих онлайн-встреч собеседник мог отчетливо слышать голос говорящего. Микрофон работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц и обладает чувствительностью в -44 дБ.
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