Наушники A4Tech HU-35 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420466
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
450
Описание товара Наушники A4Tech HU-35 черный
Наушники-гарнитура A4TECH HU-35 черный с великолепным качеством звучания и превосходным комфортом. Мягкая амбушюра удобно закрывает ухо, обеспечивая высокое качество звука, как будто вы находитесь в своем собственном мире. Встроенный микрофон отлично подходит для обмена сообщениями на ПК!Вы почувствуете потрясающую четкость и мощное звучание басов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Улучшенные амбушюры для долгих часов комфортного использования. Легкое и регулируемое оголовье для оптимальной посадки и длительного комфорта.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 240 руб. 1 639 руб.310 руб. в СплитНаушники PERO TWS05 COLORFUL Yellow
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитНаушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-50 черный USB
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитНаушники A4Tech HU-7P черный
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G300 White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Наушники-гарнитура A4TECH HU-35 черный с великолепным качеством звучания и превосходным комфортом. Мягкая амбушюра удобно закрывает ухо, обеспечивая высокое качество звука, как будто вы находитесь в своем собственном мире. Встроенный микрофон отлично подходит для обмена сообщениями на ПК!Вы почувствуете потрясающую четкость и мощное звучание басов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Улучшенные амбушюры для долгих часов комфортного использования. Легкое и регулируемое оголовье для оптимальной посадки и длительного комфорта.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-35 черный