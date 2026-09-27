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Наушники A4Tech HU-35 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech HU-35 черный

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Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 3
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Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 6
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 7
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 8
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 9
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 10
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 11
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 12
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 13
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 14
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 15
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 16
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 17
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 18
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 19
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 20
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Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 22
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 23
Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 1
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 3
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 4
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 5
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 6
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 7
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 8
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 9
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 10
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 11
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 12
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 13
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 14
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 15
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 16
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 17
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 18
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 19
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 20
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 21
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 22
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 23
  • Наушники A4Tech HU-35 черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420466
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
450

Описание товара Наушники A4Tech HU-35 черный

Наушники-гарнитура A4TECH HU-35 черный с великолепным качеством звучания и превосходным комфортом. Мягкая амбушюра удобно закрывает ухо, обеспечивая высокое качество звука, как будто вы находитесь в своем собственном мире. Встроенный микрофон отлично подходит для обмена сообщениями на ПК!Вы почувствуете потрясающую четкость и мощное звучание басов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Улучшенные амбушюры для долгих часов комфортного использования. Легкое и регулируемое оголовье для оптимальной посадки и длительного комфорта.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-35 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники-гарнитура A4TECH HU-35 черный с великолепным качеством звучания и превосходным комфортом. Мягкая амбушюра удобно закрывает ухо, обеспечивая высокое качество звука, как будто вы находитесь в своем собственном мире. Встроенный микрофон отлично подходит для обмена сообщениями на ПК!Вы почувствуете потрясающую четкость и мощное звучание басов. Однонаправленный микрофон с шумоподавлением эффективно снижает нежелательный фоновый шум. Улучшенные амбушюры для долгих часов комфортного использования. Легкое и регулируемое оголовье для оптимальной посадки и длительного комфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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