Наушники A4Tech HU-50 черный USB
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 512551
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 300 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
450
Описание товара Наушники A4Tech HU-50 черный USB
При прослушивании любимых песен получить качественный звук позволят наушники с микрофоном. Они созданы с удобными квадратными амбушюрами и динамиками диаметром 40 мм, которые обеспечивают сбалансированный звук в диапазоне 20 Гц — 20 кГц. Регулируемое оголовье наушников рассчитано для взрослых и детей, а амбушюры из пеноматериала позволяют их комфортно использовать в течение длительного времени.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
При прослушивании любимых песен получить качественный звук позволят наушники с микрофоном. Они созданы с удобными квадратными амбушюрами и динамиками диаметром 40 мм, которые обеспечивают сбалансированный звук в диапазоне 20 Гц — 20 кГц. Регулируемое оголовье наушников рассчитано для взрослых и детей, а амбушюры из пеноматериала позволяют их комфортно использовать в течение длительного времени.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
пришлось отлаживать,звук не проходил,но теперь всё хорошо,удобные,лёгкие и слышимость хорошая,спасибо!
Наушники A4Tech HU-50 черный USB - этот товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-50 черный USB
Достоинства:
Комментарий:
пришлось отлаживать,звук не проходил,но теперь всё хорошо,удобные,лёгкие и слышимость хорошая,спасибо!