Наушники A4Tech HS-60 черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 109365
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
27х20х9
Вес, г.
500
Описание товара Наушники A4Tech HS-60 черный
Удобные наушники с микрофоном для использования дома, в офисе, для прослушивания музыки с мобильного телефона или флеш-плеера, для видеоигр и общения на улице. Эти наушники укомплектованы сменными амбушюрами – парой из мягкой кожи для летнего сезона и парой с искусственным мехом для холодной погоды. Оголовье с мягкой накладкой. Регулятор громкости расположен на кабеле.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
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Бренд
Тип товара
Наушники
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Удобные наушники с микрофоном для использования дома, в офисе, для прослушивания музыки с мобильного телефона или флеш-плеера, для видеоигр и общения на улице. Эти наушники укомплектованы сменными амбушюрами – парой из мягкой кожи для летнего сезона и парой с искусственным мехом для холодной погоды. Оголовье с мягкой накладкой. Регулятор громкости расположен на кабеле.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Возможно маловато басов для меломанов. За то по удобству идеальные, есть крепление на стену в комплекте, сменные накладки. Если нужно что-то простое, для игры или разговоров по скайпу - вариант очень достойный. Плюс они ещё и живучие. Беру второй раз. Повторюсь - меломанам и фанатов глубокого баса лучше раскошелиться на что-то более дорогое.
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен качеством звука. Также надеюсь, что дуги наушников прослужат долго и не сломаются через несколько месяцев. По крайней мере, они металлические, а не пластиковые, что даёт такую надежду. Ещё добавлю, что их приятно надевать за счёт мягких накладок.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены - бомба, особенно удобство. Купил для ребёнка 15 лет, для учебы по интернету. Разборчивость - отлично, микрофон - отлично, а главное - 3-4 часа - уши совсем не потеют и посадка удобная. Амбушюры мохнатые - супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники! Удобные в использовании
Достоинства:
Комментарий:
для зимы самое то, теплые приятный мех
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, шумоподавление, уши не устают
Достоинства:
Комментарий:
идеальные для обожаю эти наушники всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Такие наушники покупаю не в первый раз. Ломаются с годами, но удобные. Хоть бы не сняли с производства!
Достоинства:
Комментарий:
это вторые наушники, за свои деньги норм, но долго в них сидеть не получится на уши давить начинает после 2 часов
Достоинства:
Комментарий:
удобно сидят на голове, звук хороший, микрофон ужасный, но брал лишь для звука, бюджетный вариант
Достоинства:
Комментарий:
норм наушники,несколько раз падали и живут,звук лучший за свою цену,а ещё такие же были у Сереги пирата
Достоинства:
Комментарий:
не вау.... но и не отстой. самое главное что подкупило это амбрашуры... и они реально приятные
Достоинства:
Комментарий:
5 из 5 заказывал для себя. звук отличный, можно и в игры поиграть и музыку послушать
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники: звук качественный но без басов и микрофон передает четкость голоса. Удобно сидят и не давят уши после 3 часов использования. Зимой уши греют)))))
Достоинства:
Комментарий:
в целом достойные уши. дискомфорта нет. но в плане звука чудес ждать не надо.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшие наушники, которые я пробовал. Эти просто-класс!
Достоинства:
Комментарий:
Меховые амбюшоры - отличное решение если приходится долго сидеть в наушниках. Уши потеют намного меньше. Я конечно не "сонар" но звук вполне нормальный для такого класса и цены (никто 5.1 с сабом и вибрацией и не обещал)
Достоинства:
Комментарий:
ВНИМАНИЕ, МНОГО БУКВ Купил чисто ради научного интереса, хоть сам давно пользуюсь наушниками из более дорогого сегмента. Так вот, за 700 рублей ничего лучше вы не найдете, буквально. Понятно, что эти уши вряд ли сравнятся с аналогами за тысячи 3-4, но за такие копейки это решение в прямом смысле чудо какое-то. Чистый и громкий микро (пусть и не самый приятный), отличное позиционирование в таких играх как Hunt Showdown и Rainbow Six Siege (как минимум можно понять, где противник находится и откуда ведется стрельба), разве что маловато басов, однако я в принципе удивлен, что они работают за свою цену и даже какой-никакой комплектацией обладают. И это в то время, когда все вокруг стоит дорого и как будто нарочно делается некачественно. Что тут сказать, однозначно рекомендую, если вам срочно понадобилась замена или уж так сложилось, что вам не хватает денег на более дорогую модель.
Достоинства:
Комментарий:
A4Tech HS-60, Black наушники отличные, тепло ушам классно нравиться
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену очень хорошие наушники. Покупаю уже второй раз, первый раз купила в ДНС за 899 рублей, упаковка от этих отличалась, там была просто плассмастка под форму наушников, тут же полноценная коробка. Первые служили мне около 2х лет, перестало работать правое ухо. Думаю и эти прослужат несколько лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, работают, сменные накладки
Достоинства:
Комментарий:
микрофон невероятно чувствительный, даже с шумоподавлением
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла распечатанной и помятой. Внутри наушники были целыми и при проверки оказались рабочими, возвращать не стали. Но такое отношение к товару вызывает удивление.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Сын радуется. Для игр вполне достаточно
Достоинства:
Комментарий:
Размер маденький, тихие. Бюджетный вариант для ребенка. В комплекте дополнительнве подушечки, лучше вместо них положили разветвитель.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники с хорошим звучанием и удобным оголовьем.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену наушники классные. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольные хорошая звуко проводимость чуть маленькие но все ровно 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Не громкие и через пару часов ношения уши начинают побаливать от давления наушников
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли во время к назначеной дате, всë отлично, работают))
Наушники A4Tech HS-60 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech HS-60 черный
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Возможно маловато басов для меломанов. За то по удобству идеальные, есть крепление на стену в комплекте, сменные накладки. Если нужно что-то простое, для игры или разговоров по скайпу - вариант очень достойный. Плюс они ещё и живучие. Беру второй раз. Повторюсь - меломанам и фанатов глубокого баса лучше раскошелиться на что-то более дорогое.
Достоинства:
Комментарий:
очень доволен качеством звука. Также надеюсь, что дуги наушников прослужат долго и не сломаются через несколько месяцев. По крайней мере, они металлические, а не пластиковые, что даёт такую надежду. Ещё добавлю, что их приятно надевать за счёт мягких накладок.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены - бомба, особенно удобство. Купил для ребёнка 15 лет, для учебы по интернету. Разборчивость - отлично, микрофон - отлично, а главное - 3-4 часа - уши совсем не потеют и посадка удобная. Амбушюры мохнатые - супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники! Удобные в использовании
Достоинства:
Комментарий:
для зимы самое то, теплые приятный мех
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, шумоподавление, уши не устают
Достоинства:
Комментарий:
идеальные для обожаю эти наушники всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Такие наушники покупаю не в первый раз. Ломаются с годами, но удобные. Хоть бы не сняли с производства!
Достоинства:
Комментарий:
это вторые наушники, за свои деньги норм, но долго в них сидеть не получится на уши давить начинает после 2 часов
Достоинства:
Комментарий:
удобно сидят на голове, звук хороший, микрофон ужасный, но брал лишь для звука, бюджетный вариант
Достоинства:
Комментарий:
норм наушники,несколько раз падали и живут,звук лучший за свою цену,а ещё такие же были у Сереги пирата
Достоинства:
Комментарий:
не вау.... но и не отстой. самое главное что подкупило это амбрашуры... и они реально приятные
Достоинства:
Комментарий:
5 из 5 заказывал для себя. звук отличный, можно и в игры поиграть и музыку послушать
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники: звук качественный но без басов и микрофон передает четкость голоса. Удобно сидят и не давят уши после 3 часов использования. Зимой уши греют)))))
Достоинства:
Комментарий:
в целом достойные уши. дискомфорта нет. но в плане звука чудес ждать не надо.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшие наушники, которые я пробовал. Эти просто-класс!
Достоинства:
Комментарий:
Меховые амбюшоры - отличное решение если приходится долго сидеть в наушниках. Уши потеют намного меньше. Я конечно не "сонар" но звук вполне нормальный для такого класса и цены (никто 5.1 с сабом и вибрацией и не обещал)
Достоинства:
Комментарий:
ВНИМАНИЕ, МНОГО БУКВ Купил чисто ради научного интереса, хоть сам давно пользуюсь наушниками из более дорогого сегмента. Так вот, за 700 рублей ничего лучше вы не найдете, буквально. Понятно, что эти уши вряд ли сравнятся с аналогами за тысячи 3-4, но за такие копейки это решение в прямом смысле чудо какое-то. Чистый и громкий микро (пусть и не самый приятный), отличное позиционирование в таких играх как Hunt Showdown и Rainbow Six Siege (как минимум можно понять, где противник находится и откуда ведется стрельба), разве что маловато басов, однако я в принципе удивлен, что они работают за свою цену и даже какой-никакой комплектацией обладают. И это в то время, когда все вокруг стоит дорого и как будто нарочно делается некачественно. Что тут сказать, однозначно рекомендую, если вам срочно понадобилась замена или уж так сложилось, что вам не хватает денег на более дорогую модель.
Достоинства:
Комментарий:
A4Tech HS-60, Black наушники отличные, тепло ушам классно нравиться
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену очень хорошие наушники. Покупаю уже второй раз, первый раз купила в ДНС за 899 рублей, упаковка от этих отличалась, там была просто плассмастка под форму наушников, тут же полноценная коробка. Первые служили мне около 2х лет, перестало работать правое ухо. Думаю и эти прослужат несколько лет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, работают, сменные накладки
Достоинства:
Комментарий:
микрофон невероятно чувствительный, даже с шумоподавлением
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла распечатанной и помятой. Внутри наушники были целыми и при проверки оказались рабочими, возвращать не стали. Но такое отношение к товару вызывает удивление.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Сын радуется. Для игр вполне достаточно
Достоинства:
Комментарий:
Размер маденький, тихие. Бюджетный вариант для ребенка. В комплекте дополнительнве подушечки, лучше вместо них положили разветвитель.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники с хорошим звучанием и удобным оголовьем.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену наушники классные. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольные хорошая звуко проводимость чуть маленькие но все ровно 10/10
Достоинства:
Комментарий:
Не громкие и через пару часов ношения уши начинают побаливать от давления наушников
Достоинства:
Комментарий:
Наушники пришли во время к назначеной дате, всë отлично, работают))