Наушники A4Tech HS-60 черный

Источник: Я ндекс Маркет

Вячеслав Д.



ВНИМАНИЕ, МНОГО БУКВ Купил чисто ради научного интереса, хоть сам давно пользуюсь наушниками из более дорогого сегмента. Так вот, за 700 рублей ничего лучше вы не найдете, буквально. Понятно, что эти уши вряд ли сравнятся с аналогами за тысячи 3-4, но за такие копейки это решение в прямом смысле чудо какое-то. Чистый и громкий микро (пусть и не самый приятный), отличное позиционирование в таких играх как Hunt Showdown и Rainbow Six Siege (как минимум можно понять, где противник находится и откуда ведется стрельба), разве что маловато басов, однако я в принципе удивлен, что они работают за свою цену и даже какой-никакой комплектацией обладают. И это в то время, когда все вокруг стоит дорого и как будто нарочно делается некачественно. Что тут сказать, однозначно рекомендую, если вам срочно понадобилась замена или уж так сложилось, что вам не хватает денег на более дорогую модель.