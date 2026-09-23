Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
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Характеристики
Описание товара Наушники Sven AP-B650MV черный (SV-019310)
Благодаря Bluetooth-гарнитуре SVEN AP-B650MV вы сможете с удобством наслаждаться музыкой в прекрасном стереокачестве, не боясь при этом пропустить нужный звонок. Закрытая конструкция этой гарнитуры, в сочетании с удобными мягкими амбушюрами и излучателями с диаметрами мембраны каждого по 40 мм, обеспечат вам быстрое погружение в мир любимых мелодий. Широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Гц в сочетании с чувствительностью в 98 дБ и сопротивлением в 32 Ом позволят с удовольствием ощущать качественный звук на любимом вами уровне громкости. Удобно встроенный в корпус микрофон с высокой чувствительностью в -58 дБ позволит вам быть услышанным с высочайшей степенью четкости, даже если вы говорите в условиях внешних шумов. Работать SVEN AP-B650MV может как используя Bluetooth-профили A2DP, AVRCP, а также HFP или HSP, так и посредством проводного подключения (уже поставляется в комплекте). От одной зарядки такая гарнитура способна радовать вас звуком и чистотой диалогов до 8 ч. Весит модель 380 г и имеет стильный дизайн черного цвета.
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