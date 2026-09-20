Наушники A4Tech Fstyler FH100 черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579534
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
227
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100 черный
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100 черный Точное воспроизведение звука и комфортное прослушивание в течение нескольких часов. Оптимальная посадка на голову. Гибкое регулируемое оголовье обеспечивает оптимальную посадку и комфорт использования. Мягкие амбушюры для комфортного ношения в течение длительного времени. Поворотный всенаправленный микрофон обеспечивает четкое общение. Поворотная конструкция лучше всего подходит для хранения в дороге. Удобное управление громкостью и отключение микрофона.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100 черный Точное воспроизведение звука и комфортное прослушивание в течение нескольких часов. Оптимальная посадка на голову. Гибкое регулируемое оголовье обеспечивает оптимальную посадку и комфорт использования. Мягкие амбушюры для комфортного ношения в течение длительного времени. Поворотный всенаправленный микрофон обеспечивает четкое общение. Поворотная конструкция лучше всего подходит для хранения в дороге. Удобное управление громкостью и отключение микрофона.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Fstyler FH100 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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