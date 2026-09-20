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Наушники A4Tech HU-10 черный/белый купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech HU-10 черный/белый

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Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 10
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Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 3
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  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 5
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 6
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 7
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 8
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 9
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 10
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 11
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 12
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 13
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541384
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
257

Описание товара Наушники A4Tech HU-10 черный/белый

Наушники A4TECH представляют собой качественное аудиоустройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Эти накладные наушники оснащены удобным микрофоном, который обеспечит чистоту и чёткость звука при общении. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу передвижения, позволяя комфортно пользоваться наушниками даже на расстоянии от подключенного устройства. Модель поддерживает проводное подключение через USB-разъём, обеспечивая стабильное соединение и превосходное качество звука без потерь. Оптимальное сопротивление в 32? способствует эффективному использованию в различных условиях и с различными устройствами. Наушники A4TECH выполнены в стильном дизайне и доступны в двух классических цветах — белом и черном. Это делает их отличным аксессуаром, который будет отлично сочетаться с любым стилем. Эти наушники отлично подойдут для тех, кто ценит сочетание стильного дизайна и функциональности в одном устройстве.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-10 черный/белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
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Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH представляют собой качественное аудиоустройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Эти накладные наушники оснащены удобным микрофоном, который обеспечит чистоту и чёткость звука при общении. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет достаточную свободу передвижения, позволяя комфортно пользоваться наушниками даже на расстоянии от подключенного устройства. Модель поддерживает проводное подключение через USB-разъём, обеспечивая стабильное соединение и превосходное качество звука без потерь. Оптимальное сопротивление в 32? способствует эффективному использованию в различных условиях и с различными устройствами. Наушники A4TECH выполнены в стильном дизайне и доступны в двух классических цветах — белом и черном. Это делает их отличным аксессуаром, который будет отлично сочетаться с любым стилем. Эти наушники отлично подойдут для тех, кто ценит сочетание стильного дизайна и функциональности в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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