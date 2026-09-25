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Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737378
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Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние, 737378

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Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние - фото 1
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Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние - фото 2
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Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние - фото 1
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 040 руб.  1 300 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737378
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние
1 040 руб. -20%
1 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
257

Описание товара Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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