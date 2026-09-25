Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние, 737378
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 040 руб. 1 300 руб.
В наличии
Код товара: 737378
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1 040 руб. -20%
1 300 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
257
Описание товара Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, наушники
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Уцененный товар Наушники A4Tech HU-10 черный/белый хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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