Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY)
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH200i серый (FH200I GREY) A4 Fstyler FH200i — наушники, которые отличаются лаконичным дизайном и целым набором передовых технологий. Под корпусом установлены динамики диаметром 50 мм, обеспечивающие глубокие басы и кристальную четкость звучания. Кроме этого, FH200i укомплектованы микрофоном с шумоподавлением, благодаря чему голос всегда будет звучать разборчиво и понятно. Впечатляет и эргономика наушников: металлический каркас обеспечивает им непревзойденную прочность и долговечность, а посадка на голове становится более комфортной благодаря оголовью с двойной поддержкой. Наконец, мягкие амбушюры из экокожи изолируют от внешних шумов и не будут натирать даже после целого дня использования. Дополнительное удобство обеспечивает регулятор громкости, который разместился прямо на корпусе наушников.
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