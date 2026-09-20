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Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный

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Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
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  • Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 3
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  • Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541380
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
615

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный

Инженеры тщательно поработали над конструкцией A4Tech Bloody G200, чтобы создать максимально удобные наушники, в которых можно часами играть, смотреть фильмы или болтать с товарищами в чатах. Продумано до мелочеймодель обладает облегчённым корпусом и подвесным оголовьем для комфортного использования без натяжения – даже после продолжительных баталий голова не будет уставать. Не менее важны мягкие амбушюры, не вызывающие раздражения, и плетёный кабель с коннектором 3, 5 мм, который не будет запутываться. Яркие ЭМОЦИИA4Tech Bloody G200 изготовлены из высококачественных материалов и оборудованы 50-миллиметровыми драйверами для действительно мощного звука. С такой гарнитурой ты сможешь полностью прочувствовать атмосферу на виртуальном фронте и насладиться стараниями композиторов. Также производители предусмотрели однонаправленный микрофон для общения и круговую подсветку.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G200 черный/красный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Инженеры тщательно поработали над конструкцией A4Tech Bloody G200, чтобы создать максимально удобные наушники, в которых можно часами играть, смотреть фильмы или болтать с товарищами в чатах. Продумано до мелочеймодель обладает облегчённым корпусом и подвесным оголовьем для комфортного использования без натяжения – даже после продолжительных баталий голова не будет уставать. Не менее важны мягкие амбушюры, не вызывающие раздражения, и плетёный кабель с коннектором 3, 5 мм, который не будет запутываться. Яркие ЭМОЦИИA4Tech Bloody G200 изготовлены из высококачественных материалов и оборудованы 50-миллиметровыми драйверами для действительно мощного звука. С такой гарнитурой ты сможешь полностью прочувствовать атмосферу на виртуальном фронте и насладиться стараниями композиторов. Также производители предусмотрели однонаправленный микрофон для общения и круговую подсветку.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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