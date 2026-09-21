Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White
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Характеристики
Описание товара Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White
Наушники Honor CHOICE TWS X7 LITE (5504ABRS) WHITE представляют собой компактную гарнитуру, которая идеально вписывается в ритм активного дня. С ними можно наслаждаться музыкой во время пробежки или работы, не отвлекаясь на провода и не беспокоясь о потере связи. Качественный звук и удобная посадка делают каждую прогулку или тренировку приятной, а сенсорное управление позволяет быстро переключать треки одним касанием. Вставные наушники оснащены динамиками диаметром 10 мм, обеспечивающими воспроизведение частот от 20 Гц до 20 кГц с поддержкой кодеков для объемного и живого звучания. Беспроводные вставные наушники подключаются по Bluetooth 5.4, сохраняя стабильное соединение на расстоянии до 10 метров, а встроенные микрофоны гарантируют четкие разговоры. Корпус защищен от пыли, пота и капель, работает в диапазоне температур от мороза до жары, а мягкие силиконовые насадки в комплекте позволяют выбрать оптимальный размер для надежной фиксации без давления. Автономность достигает 7 часов на одном заряде наушников, а с чехлом емкостью 500 мАч общее время работы растягивается до 38 часов; зарядка через USB Type-C занимает всего 1 час для наушников и 1,6 часа для чехла. Наушники беспроводные подойдут любителям спорта и повседневного использования, где важны мобильность и надежность. Наушники Хонор станут верным спутником для тех, кто ценит баланс между компактностью и функционалом, особенно в сценариях с активными движениями. Благодаря отзывчивым сенсорам и широкой совместимости профилей, таких как A2DP 1.4 и HFP 1.8, они упрощают контроль над воспроизведением и звонками без лишних усилий.
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