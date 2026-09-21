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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White

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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 1
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 2
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 3
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 4
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 5
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 6
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 7
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 8
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 9
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 10
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 11
Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 1
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 2
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 3
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 4
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 5
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 6
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 7
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 8
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 9
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 10
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 11
  • Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702309
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники, Зарядный чехол, Руководство пользователя, Амбушюры
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
7
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х3х2
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White

Наушники Honor CHOICE TWS X7 LITE (5504ABRS) WHITE представляют собой компактную гарнитуру, которая идеально вписывается в ритм активного дня. С ними можно наслаждаться музыкой во время пробежки или работы, не отвлекаясь на провода и не беспокоясь о потере связи. Качественный звук и удобная посадка делают каждую прогулку или тренировку приятной, а сенсорное управление позволяет быстро переключать треки одним касанием. Вставные наушники оснащены динамиками диаметром 10 мм, обеспечивающими воспроизведение частот от 20 Гц до 20 кГц с поддержкой кодеков для объемного и живого звучания. Беспроводные вставные наушники подключаются по Bluetooth 5.4, сохраняя стабильное соединение на расстоянии до 10 метров, а встроенные микрофоны гарантируют четкие разговоры. Корпус защищен от пыли, пота и капель, работает в диапазоне температур от мороза до жары, а мягкие силиконовые насадки в комплекте позволяют выбрать оптимальный размер для надежной фиксации без давления. Автономность достигает 7 часов на одном заряде наушников, а с чехлом емкостью 500 мАч общее время работы растягивается до 38 часов; зарядка через USB Type-C занимает всего 1 час для наушников и 1,6 часа для чехла. Наушники беспроводные подойдут любителям спорта и повседневного использования, где важны мобильность и надежность. Наушники Хонор станут верным спутником для тех, кто ценит баланс между компактностью и функционалом, особенно в сценариях с активными движениями. Благодаря отзывчивым сенсорам и широкой совместимости профилей, таких как A2DP 1.4 и HFP 1.8, они упрощают контроль над воспроизведением и звонками без лишних усилий.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Earbuds X7 Lite (5504ABRS) White




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Наушники, Зарядный чехол, Руководство пользователя, Амбушюры
Цвет
белый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
7
Способ зарядки чехла
беспроводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Honor CHOICE TWS X7 LITE (5504ABRS) WHITE представляют собой компактную гарнитуру, которая идеально вписывается в ритм активного дня. С ними можно наслаждаться музыкой во время пробежки или работы, не отвлекаясь на провода и не беспокоясь о потере связи. Качественный звук и удобная посадка делают каждую прогулку или тренировку приятной, а сенсорное управление позволяет быстро переключать треки одним касанием. Вставные наушники оснащены динамиками диаметром 10 мм, обеспечивающими воспроизведение частот от 20 Гц до 20 кГц с поддержкой кодеков для объемного и живого звучания. Беспроводные вставные наушники подключаются по Bluetooth 5.4, сохраняя стабильное соединение на расстоянии до 10 метров, а встроенные микрофоны гарантируют четкие разговоры. Корпус защищен от пыли, пота и капель, работает в диапазоне температур от мороза до жары, а мягкие силиконовые насадки в комплекте позволяют выбрать оптимальный размер для надежной фиксации без давления. Автономность достигает 7 часов на одном заряде наушников, а с чехлом емкостью 500 мАч общее время работы растягивается до 38 часов; зарядка через USB Type-C занимает всего 1 час для наушников и 1,6 часа для чехла. Наушники беспроводные подойдут любителям спорта и повседневного использования, где важны мобильность и надежность. Наушники Хонор станут верным спутником для тех, кто ценит баланс между компактностью и функционалом, особенно в сценариях с активными движениями. Благодаря отзывчивым сенсорам и широкой совместимости профилей, таких как A2DP 1.4 и HFP 1.8, они упрощают контроль над воспроизведением и звонками без лишних усилий.
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