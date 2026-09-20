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Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный

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Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 1
Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 2
Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 3
Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 4
Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 5
Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 6
Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 5
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 6
  • Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579537
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
257

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Fstyler FH100U – решение в легком и эргономичном корпусе. Благодаря возможностям данной модели вы сможете в полной мере погрузиться в увлекательный игровой мир, а также насладиться просмотром кино или прослушиванием музыки. Кроме того, наушники отличаются прочной и легкой конструкцией из пластика, которая обеспечит длительный срок службы устройства. В основе A4Tech Fstyler FH100U используются мембранные излучатели на 40 мм, который в совокупности с широким диапазоном частот и звуковой схемой 2.0 могут обеспечить насыщенное и выразительное звучание. Для общения в модели предусмотрен микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического USB-кабеля, оснащенного регулятором громкости и кнопками управления микрофоном. Длина провода составляет 2 м.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH100U белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Fstyler FH100U – решение в легком и эргономичном корпусе. Благодаря возможностям данной модели вы сможете в полной мере погрузиться в увлекательный игровой мир, а также насладиться просмотром кино или прослушиванием музыки. Кроме того, наушники отличаются прочной и легкой конструкцией из пластика, которая обеспечит длительный срок службы устройства. В основе A4Tech Fstyler FH100U используются мембранные излучатели на 40 мм, который в совокупности с широким диапазоном частот и звуковой схемой 2.0 могут обеспечить насыщенное и выразительное звучание. Для общения в модели предусмотрен микрофон с системой шумоподавления, благодаря чему голос будет передаваться в высоком качестве и без посторонних звуков. Проводная гарнитура совместима с самыми разными устройствами и подключается к ним при помощи классического USB-кабеля, оснащенного регулятором громкости и кнопками управления микрофоном. Длина провода составляет 2 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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