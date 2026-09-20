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Наушники A4Tech HU-11 черный купить с доставкой в Москве
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Наушники A4Tech HU-11 черный

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Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 2
Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 3
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Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 5
Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
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  • Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 2
  • Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 3
  • Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 4
  • Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 5
  • Наушники A4Tech HU-11 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541385
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
210

Описание товара Наушники A4Tech HU-11 черный

Наушники A4TECH представляют собой отличное сочетание функциональности и стиля. Эти накладные наушники, выполненные в классическом черном цвете, идеально подойдут для повседневного использования, обеспечивая комфортное и качественное звучание. С проводным подключением через стандартный разъём jack 3.5 mm, данные наушники легко совместимы с большинством аудио-устройств. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет свободу передвижения и удобство использования, не ограничивая вас в движениях. Наушники A4TECH оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения, участия в видеоконференциях или игры. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание, обеспечивая чистоту и глубину аудио. Этот аксессуар от бренда A4Tech станет надежным спутником в работе и развлечениях, сочетая в себе практичность и высокое качество исполнения.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech HU-11 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH представляют собой отличное сочетание функциональности и стиля. Эти накладные наушники, выполненные в классическом черном цвете, идеально подойдут для повседневного использования, обеспечивая комфортное и качественное звучание. С проводным подключением через стандартный разъём jack 3.5 mm, данные наушники легко совместимы с большинством аудио-устройств. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет свободу передвижения и удобство использования, не ограничивая вас в движениях. Наушники A4TECH оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения, участия в видеоконференциях или игры. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание, обеспечивая чистоту и глубину аудио. Этот аксессуар от бренда A4Tech станет надежным спутником в работе и развлечениях, сочетая в себе практичность и высокое качество исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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