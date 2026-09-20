Наушники A4Tech HU-11 черный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech HU-11 черный
Наушники A4TECH представляют собой отличное сочетание функциональности и стиля. Эти накладные наушники, выполненные в классическом черном цвете, идеально подойдут для повседневного использования, обеспечивая комфортное и качественное звучание. С проводным подключением через стандартный разъём jack 3.5 mm, данные наушники легко совместимы с большинством аудио-устройств. Длина кабеля составляет 2 метра, что предоставляет свободу передвижения и удобство использования, не ограничивая вас в движениях. Наушники A4TECH оборудованы встроенным микрофоном, что делает их идеальными для общения, участия в видеоконференциях или игры. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание, обеспечивая чистоту и глубину аудио. Этот аксессуар от бренда A4Tech станет надежным спутником в работе и развлечениях, сочетая в себе практичность и высокое качество исполнения.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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