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Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) купить с доставкой в Москве
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Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303)

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Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 1
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 2
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 3
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 4
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 5
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 6
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 7
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 8
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 9
Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 1
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 2
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 3
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 4
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 5
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 6
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 7
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 8
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 9
  • Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539523
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303)

Описание товара Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) Используя Bluetooth-гарнитуру SVEN AP-B630MV, вы сможете наслаждаться качественным стереозвуком в дороге или на отдыхе, принимать звонки и вести удобный разговор, не занимая рук мобильным телефоном, или же просто общаться в Интернет-приложениях. Благодаря закрытой конструкции и мягким амбушюрам вы сможете полностью погрузиться в мелодии любимых музыкальных треков. Регулируемое оголовье поможет сделать ношение гарнитуры максимально удобным, а складная конструкция позволит компактно укладывать их в сумку во время поездок. При этом SVEN AP-B630MV обладает высокой чувствительностью в 98 дБ и широким диапазоном качественно воспроизводимых частот (от 20 до 20000 Гц). Для большей универсальности гарнитура поддерживает такие Bluetooth-профили, как A2DP, AVRCP, а также HFP и HSP. А чтобы в такой гарнитуре вести полноценный диалог она оснащена удобным встроенным микрофоном с высокой чувствительностью в -58 дБ. Это обеспечит вашему собеседнику возможность услышать ваш кристально четкий голос даже если вы говорите негромко. Также эта черная Bluetooth-гарнитура имеет удобный радиус работы в 10 м, а время автономной работы составляет целых 8 ч.

Отзывы о товаре Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
8
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Sven AP-B630MV 1м черный (SV-019303) Используя Bluetooth-гарнитуру SVEN AP-B630MV, вы сможете наслаждаться качественным стереозвуком в дороге или на отдыхе, принимать звонки и вести удобный разговор, не занимая рук мобильным телефоном, или же просто общаться в Интернет-приложениях. Благодаря закрытой конструкции и мягким амбушюрам вы сможете полностью погрузиться в мелодии любимых музыкальных треков. Регулируемое оголовье поможет сделать ношение гарнитуры максимально удобным, а складная конструкция позволит компактно укладывать их в сумку во время поездок. При этом SVEN AP-B630MV обладает высокой чувствительностью в 98 дБ и широким диапазоном качественно воспроизводимых частот (от 20 до 20000 Гц). Для большей универсальности гарнитура поддерживает такие Bluetooth-профили, как A2DP, AVRCP, а также HFP и HSP. А чтобы в такой гарнитуре вести полноценный диалог она оснащена удобным встроенным микрофоном с высокой чувствительностью в -58 дБ. Это обеспечит вашему собеседнику возможность услышать ваш кристально четкий голос даже если вы говорите негромко. Также эта черная Bluetooth-гарнитура имеет удобный радиус работы в 10 м, а время автономной работы составляет целых 8 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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