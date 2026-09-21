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Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White

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Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White - фото 2
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Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White - фото 1
  • Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White - фото 2
  • Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White - фото 3
  • Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
2 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geozon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Беспроводные наушники GEOZON COSMOS, Сменные силиконовые амбушюры, Зарядный кабель, Инструкция пользователя
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White

Наушники Geozon — это инновационное решение для любителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные внутриканальные наушники обеспечивают превосходное звучание благодаря современным технологиям и удобной конструкции. Одним из ключевых преимуществ является наличие микрофона, который позволяет использовать наушники для звонков и конференций. Кроме того, система активного шумоподавления эффективно устраняет внешние шумы, помогая вам полностью погрузиться в музыку или сосредоточиться на важном разговоре. Подключение к устройствам осуществляется посредством надёжного Bluetooth-соединения, что обеспечивает стабильную передачу данных без привязки к проводам. Брэнд Geozon позаботился о современных пользователях, предпочитающих минимализм и свободу движений. Наушники выполнены в стильном белом цвете, что подчеркивает их изысканный и универсальный дизайн, подходящий для любого стиля. Способ зарядки чехла осуществляется проводным методом, что обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Geozon — это сочетание передовых технологий и элегантности, которых от наушников ожидают требовательные пользователи. Эти наушники станут незаменимым спутником в повседневной жизни, будь то занятие спортом, работа или отдых.

Отзывы о товаре Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White




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Характеристики
Бренд
Geozon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
Беспроводные наушники GEOZON COSMOS, Сменные силиконовые амбушюры, Зарядный кабель, Инструкция пользователя
Цвет
белый
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Geozon — это инновационное решение для любителей качественного звука и комфорта. Эти беспроводные внутриканальные наушники обеспечивают превосходное звучание благодаря современным технологиям и удобной конструкции. Одним из ключевых преимуществ является наличие микрофона, который позволяет использовать наушники для звонков и конференций. Кроме того, система активного шумоподавления эффективно устраняет внешние шумы, помогая вам полностью погрузиться в музыку или сосредоточиться на важном разговоре. Подключение к устройствам осуществляется посредством надёжного Bluetooth-соединения, что обеспечивает стабильную передачу данных без привязки к проводам. Брэнд Geozon позаботился о современных пользователях, предпочитающих минимализм и свободу движений. Наушники выполнены в стильном белом цвете, что подчеркивает их изысканный и универсальный дизайн, подходящий для любого стиля. Способ зарядки чехла осуществляется проводным методом, что обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Geozon — это сочетание передовых технологий и элегантности, которых от наушников ожидают требовательные пользователи. Эти наушники станут незаменимым спутником в повседневной жизни, будь то занятие спортом, работа или отдых.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White - данный товар вы можете купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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