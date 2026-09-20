Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS
Представляем вам беспроводные наушники Honor — идеальный выбор для ценителей качественного звука и комфортного использования. Эти стильные внутриканальные наушники в элегантном белом цвете обеспечивают свободу движения и незабываемый аудиоопыт благодаря технологии Bluetooth. Конструкция наушников разработана с учетом анатомических особенностей, что гарантирует отличную посадку и минимальное давление на уши, даже при длительном использовании. Встроенный микрофон позволяет без труда совершать звонки и общаться в режиме hands-free, а также управлять голосовыми помощниками, не доставляя лишних неудобств. С наушниками Honor вы можете наслаждаться музыкой и общением на протяжении долгого времени: батарея, вместе с зарядным кейсом, обеспечивает до 26 часов работы. Независимо от вашего образа жизни, эти наушники станут надежным спутником в повседневных делах, тренировки, и во время путешествий. Превосходное сочетание стильного дизайна, комфорта и передовых технологий делает беспроводные наушники Honor оптимальным выбором для каждого.
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