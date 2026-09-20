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Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS купить с доставкой в Москве
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Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS

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Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 1
Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 2
Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 3
Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 4
Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 5
Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 1
  • Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 2
  • Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 3
  • Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 4
  • Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 5
  • Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 480 руб.  1 951 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678466
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS

Представляем вам беспроводные наушники Honor — идеальный выбор для ценителей качественного звука и комфортного использования. Эти стильные внутриканальные наушники в элегантном белом цвете обеспечивают свободу движения и незабываемый аудиоопыт благодаря технологии Bluetooth. Конструкция наушников разработана с учетом анатомических особенностей, что гарантирует отличную посадку и минимальное давление на уши, даже при длительном использовании. Встроенный микрофон позволяет без труда совершать звонки и общаться в режиме hands-free, а также управлять голосовыми помощниками, не доставляя лишних неудобств. С наушниками Honor вы можете наслаждаться музыкой и общением на протяжении долгого времени: батарея, вместе с зарядным кейсом, обеспечивает до 26 часов работы. Независимо от вашего образа жизни, эти наушники станут надежным спутником в повседневных делах, тренировки, и во время путешествий. Превосходное сочетание стильного дизайна, комфорта и передовых технологий делает беспроводные наушники Honor оптимальным выбором для каждого.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice X7 White 5504ABFS




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам беспроводные наушники Honor — идеальный выбор для ценителей качественного звука и комфортного использования. Эти стильные внутриканальные наушники в элегантном белом цвете обеспечивают свободу движения и незабываемый аудиоопыт благодаря технологии Bluetooth. Конструкция наушников разработана с учетом анатомических особенностей, что гарантирует отличную посадку и минимальное давление на уши, даже при длительном использовании. Встроенный микрофон позволяет без труда совершать звонки и общаться в режиме hands-free, а также управлять голосовыми помощниками, не доставляя лишних неудобств. С наушниками Honor вы можете наслаждаться музыкой и общением на протяжении долгого времени: батарея, вместе с зарядным кейсом, обеспечивает до 26 часов работы. Независимо от вашего образа жизни, эти наушники станут надежным спутником в повседневных делах, тренировки, и во время путешествий. Превосходное сочетание стильного дизайна, комфорта и передовых технологий делает беспроводные наушники Honor оптимальным выбором для каждого.
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Отзывы


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