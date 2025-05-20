Наушники A4Tech Bloody G528C черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
700
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G528C черный
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G528C черный Испытайте истинный объемный звук, чтобы обнаружить своих врагов на основе их местоположения, и погрузитесь в виртуальные игровые миры. Микрофон с двойным шумоподавлением фильтруют большинство окружающих шумов, чтобы обеспечить чистое звучание. Повышенная чувствительность микрофона обеспечивает общение с другими игроками с кристальной ясностью. Яркая подсветка подчеркивает атмосферу игры. 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G528C черный Испытайте истинный объемный звук, чтобы обнаружить своих врагов на основе их местоположения, и погрузитесь в виртуальные игровые миры. Микрофон с двойным шумоподавлением фильтруют большинство окружающих шумов, чтобы обеспечить чистое звучание. Повышенная чувствительность микрофона обеспечивает общение с другими игроками с кристальной ясностью. Яркая подсветка подчеркивает атмосферу игры. 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Жаль что микрофон не выдвигаться а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники все работает слышимость хорошая микрофон работает отлично!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Сын в восторге, прекрасный звук, хорошая посадка, комфортно ушам!
Достоинства:
Комментарий:
качество звука огонь. удобно сидят
Достоинства:
Комментарий:
качественный зыук, хорошая цена
Достоинства:
Комментарий:
Купил себе на замену старых аналогичных наушников. Всё хорошо, наушники оригинальные, но при отсутствии какого либа звука(при тишине), в наушниках слышен фон, еле заметный, но когда ты на нём акцентируешь внимание, то начинает раздражать. А так наушники в целом норм
Достоинства:
Комментарий:
работают, микрофон за цену как и сами наушники хороши
Достоинства:
Комментарий:
хорошие и удобные наушники. звук отличный. отличное сочетание цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
вначале расстроился...потом скачал приложение.. на фото есть ...и все полетело)
Достоинства:
Комментарий:
Микрофон не очень,а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
ребенку не понравился микрофон а так сказал хорршие
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший не райзер но для своего цена - качество сойдет. Мкрофон пердит буть здоров.
Достоинства:
Комментарий:
Соотношение цена качество на высоте. Амбюшуры большие, шумоизоляция топ, микрофон все направленный с шумодавом
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный. Микрофон ещё не проверяли. Общее впечатление отличное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие но за такую цену можно найти лучшее, микрофон очень плохого качества.
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз. первые взяла сыну, вторые на подарок. Продавец сделал скидку. только они ещё дешевле стали. так что не упустите момент!!!
Достоинства:
Комментарий:
Работают отлично не фона не скрипа не пердежа динамика все отлично работает а главное все в одном проводе
Достоинства:
Комментарий:
наушники очень хорошие. микрофон лучше отдельно, звук как будто ты рыбка из аквариума
Достоинства:
Комментарий:
неплохой товар только фонит немного практически не слышно, скорее всего из за кулеров, а так для игр музыки самый раз за такую цену, шнур крепкий
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, звук очень понравился, только с микрофоном какая то беда, многие жалуются, что плохо слышно меня
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший но микрофон как будто из нулевых пришëл
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные. Не забудьте скачать и установить приложение для наушников с оф сайта для тонкой настройки и лучшего звучания.
Достоинства:
Комментарий:
Брала сыну, ему понравились, говорит на уши не давит, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший притензий нет но продавец решил дополнительно не упаковывать и отправить посылку сразу с витрины как есть,по этому упаковка была поцарапана и немного помята!если бы покупал не себе а на подарок то я такая упаковка меня бы расстроила!!!!
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G528C черный
Достоинства:
Комментарий:
Жаль что микрофон не выдвигаться а так норм
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники все работает слышимость хорошая микрофон работает отлично!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Сын в восторге, прекрасный звук, хорошая посадка, комфортно ушам!
Достоинства:
Комментарий:
качество звука огонь. удобно сидят
Достоинства:
Комментарий:
качественный зыук, хорошая цена
Достоинства:
Комментарий:
Купил себе на замену старых аналогичных наушников. Всё хорошо, наушники оригинальные, но при отсутствии какого либа звука(при тишине), в наушниках слышен фон, еле заметный, но когда ты на нём акцентируешь внимание, то начинает раздражать. А так наушники в целом норм
Достоинства:
Комментарий:
работают, микрофон за цену как и сами наушники хороши
Достоинства:
Комментарий:
хорошие и удобные наушники. звук отличный. отличное сочетание цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
вначале расстроился...потом скачал приложение.. на фото есть ...и все полетело)
Достоинства:
Комментарий:
Микрофон не очень,а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
ребенку не понравился микрофон а так сказал хорршие
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший не райзер но для своего цена - качество сойдет. Мкрофон пердит буть здоров.
Достоинства:
Комментарий:
Соотношение цена качество на высоте. Амбюшуры большие, шумоизоляция топ, микрофон все направленный с шумодавом
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный. Микрофон ещё не проверяли. Общее впечатление отличное
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие но за такую цену можно найти лучшее, микрофон очень плохого качества.
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз. первые взяла сыну, вторые на подарок. Продавец сделал скидку. только они ещё дешевле стали. так что не упустите момент!!!
Достоинства:
Комментарий:
Работают отлично не фона не скрипа не пердежа динамика все отлично работает а главное все в одном проводе
Достоинства:
Комментарий:
наушники очень хорошие. микрофон лучше отдельно, звук как будто ты рыбка из аквариума
Достоинства:
Комментарий:
неплохой товар только фонит немного практически не слышно, скорее всего из за кулеров, а так для игр музыки самый раз за такую цену, шнур крепкий
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, звук очень понравился, только с микрофоном какая то беда, многие жалуются, что плохо слышно меня
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший но микрофон как будто из нулевых пришëл
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные. Не забудьте скачать и установить приложение для наушников с оф сайта для тонкой настройки и лучшего звучания.
Достоинства:
Комментарий:
Брала сыну, ему понравились, говорит на уши не давит, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший притензий нет но продавец решил дополнительно не упаковывать и отправить посылку сразу с витрины как есть,по этому упаковка была поцарапана и немного помята!если бы покупал не себе а на подарок то я такая упаковка меня бы расстроила!!!!