Наушники A4Tech Bloody G350 черный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G350 черный
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G350 представляет собой игровое устройство с виртуальным звучанием, соответствующим формату 7.1. Модель выполнена в черном корпусе и крепится на регулируемое оголовье. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном нахождении в наушниках. мягкие амбушюры, регулируемое оголовье. Наушники A4Tech Bloody G350 демонстрируют объемный звук, поддерживая воспроизведения в диапазоне 20-20000 Гц. Такой звук поможет погрузиться в игровой виртуальный мир, легко определять нахождение противников. Для общения с союзниками в корпус встроен однонаправленный микрофон, который отличается функцией шумоподавления. Это позволяет ему уменьшать фоновый шум. Конструкция устройства предусматривает наличие динамиков диаметром 50 мм с неодимовыми магнитами. Они гарантируют высокую четкость воспроизведения и мощные басы, позволяя насладиться звучанием без искажений. Особенность наушников во встроенной разноцветной подсветке, подчеркивающей атмосферу игрового процесса. Для регулировки громкости предусмотрено специальное колесико, также для управления используются кнопки активации микрофона и подсветки. Наушники поддерживают проводное подключение при помощи кабеля длиной 2 м.
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